FT: Με αμερικανική βοήθεια τα ουκρανικά χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις βαθιά στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ βοηθούν εδώ και μήνες την Ουκρανία να πραγματοποιήσει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε μια κοινή προσπάθεια να αποδυναμώσουν τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσουν τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Την πληροφορία μεταδίδει κατ΄αποκλειστικότητα δημοσίευμα των Financial Times.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν βοηθήσει το Κίεβο να επιτεθεί σε σημαντικές ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου, που βρίσκονται πολύ μακριά από την πρώτη γραμμή του μετώπου, αναφέρουν οι FT, επικαλούμενοι μη κατονομαζόμενους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις επιχειρήσεις.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό. Δεν υπήρξε επίσης σχόλιο από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Είναι προφανές

Η Μόσχα δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ουάσινγκτον και η συμμαχία της στο ΝΑΤΟ παρέχουν τακτικά πληροφορίες στο Κίεβο.

«Η χρήση ολόκληρης της υποδομής του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συλλογή και μεταφορά πληροφοριών στους Ουκρανούς είναι προφανής», δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών βοηθούν το Κίεβο στα εξής:

να διαμορφώνει τον σχεδιασμό της διαδρομής

το υψόμετρο

τον χρόνο και

την τελική απόφαση για την επιχείρηση.

Επιτρέποντας, εν τέλει, στα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, αποφεύγοντας τις ρωσικές αεράμυνες.

Ενεργή συμμετοχή σε όλα τα στάδια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, σημειώνει το δημοσίευμα, βάσει τριών ατόμων που γνωρίζουν την επιχείρηση. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα ότι η Ουκρανία επιλέγει τους στόχους για τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας και στη συνέχεια η Ουάσινγκτον παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τρωτά ρωσικά σημεία.

Στις αρχές αυτού του μήνα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον θα παράσχει στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με στόχους ενεργειακής υποδομής μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία, καθώς η χώρα εξετάζει εάν θα στείλει στο Κίεβο πυραύλους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιες επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παράσχουν παρόμοια υποστήριξη, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι συζήτησε τις ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα σε μια «θετική και παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Συζητήσαμε δυνατότητες για την ενίσχυση της αεράμυνάς μας, καθώς και συγκεκριμένες συμφωνίες πάνω στις οποίες εργαζόμαστε για να το διασφαλίσουμε αυτό. Υπάρχουν καλές επιλογές και στέρεες ιδέες για το πώς να μας ενισχύσουμε πραγματικά», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Χθες επίσης σημειώθηκε επίθεση με ουκρανικό drone σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου στην ρωσική επαρχία Ούφα, στα νότια της χώρας, σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από την πρώτη γραμμή του μετώπου, κάτι που επεσήμαναν οι ουκρανικές αρχές.

