Axios: Ελλάδα και Κύπρος προσκλήθηκαν στη σύσκεψη της Αιγύπτου για τη Γάζα

Η Ελλάδα και η Κύπρος προσκλήθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ-ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Axios, Barak Ravid.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέστειλε επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα. Στην επίσημη πρόσκλησή του για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα, οι ΗΠΑ κάλεσαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ελληνική πλευρά.

η συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει και αυτός στη διεθνή σύνοδο, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο εκπρόσωπός του.

Το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος.