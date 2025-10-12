Logo Image

Τραμπ: Συνάντηση με οικογένειες ομήρων στη Γάζα τη Δευτέρα

Με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς κι άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας θα συναντηθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου -, αύριο Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ στις 11:00, αφού πρώτα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αύριο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

