Αραγτσί: Ο Νετανιάχου είπε στον Πούτιν ότι δεν θέλει νέα σύγκρουση με το Ιράν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι η χώρα του έλαβε μήνυμα από τη Ρωσία που αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί μια νέα αναμέτρηση με την Τεχεράνη μετά τον πόλεμο του Ιουνίου που διήρκησε 12 ημέρες.

«Φαίνεται ότι πριν από τρεις ή τέσσερις ημέρες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε ο Αραγτσί.

«Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξαναρχίσει τον πόλεμο με το Ιράν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διευκρινίζοντας ότι το μήνυμα αυτό διαβιβάστηκε σε αναφορά προς τον Ιρανό πρέσβη στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ