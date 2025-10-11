Ιράν: Πλήρης δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ για την εκεχειρία στη Γάζα

Το Ιράν, παραδοσιακός υποστηρικτής της Χαμάς, εξέφρασε σήμερα πλήρη δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ όσον αφορά τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία βρίσκεται πλέον στη δεύτερη ημέρα εφαρμογής της.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη προς το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις προηγούμενες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, κυρίως στον Λίβανο, ως παραβιασμένες από την πλευρά του Τελ Αβίβ. Στην κρατική τηλεόραση τόνισε ότι η Τεχεράνη παρακολουθεί «τα τεχνάσματα και τις προδοσίες του σιωνιστικού καθεστώτος», υπενθυμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ.

Παρά τη σαφή δυσπιστία, ο Αραγτσί επανέλαβε τη στήριξη του Ιράν στην τρέχουσα κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που θα μπορούσε να τερματίσει τις επιθέσεις κατά του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα. «Έχουμε πάντα υποστηρίξει μέτρα που σταματούν τα εγκλήματα και τη γενοκτονία», δήλωσε.

Καμία εξομάλυνση των σχέσεων Τεχεράνης – Τελ Αβίβ

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απορρίπτει ως «ευσεβή πόθο» την πιθανότητα εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, όπως είχε προτείνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Αραγτσί επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει ένα καθεστώς που, όπως είπε, έχει διαπράξει γενοκτονία και έχει σκοτώσει παιδιά.

Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η Τεχεράνη θεωρεί το παλαιστινιακό ζήτημα κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της. Οι σχέσεις με το Ισραήλ έχουν συχνά χαρακτηρίζεται από ένταση, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον στρατιωτικό πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, που διήρκησε 12 ημέρες και ξέσπασε μετά από αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικό έδαφος. Η σύγκρουση κόστισε τη ζωή σε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, επιστήμονες συνδεδεμένους με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και εκατοντάδες πολίτες, πριν τερματιστεί με κατάπαυση του πυρός.

Με τη σημερινή του δήλωση, το Ιράν στέλνει σαφές μήνυμα ότι παραμένει σταθερά αλληλέγγυο στην Χαμάς και επιφυλακτικό απέναντι σε κάθε σχέδιο που θα μπορούσε να φέρει ομαλοποίηση ή χαλάρωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ