Τραμπ: Τη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν σπίτια τους

«Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία – όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, τονίζοντας ότι «τη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν στα σπίτια τους». Ο Τραμπ γνωστοποίησε πως θα ταξιδέψει σύντομα στο Ισραήλ, όπου θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ, πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας.

Η δήλωσή του έγινε καθώς η εκεχειρία που προέκυψε από τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρισκόταν στη δεύτερη ημέρα της, ενισχύοντας τις ελπίδες για σταθερότητα ύστερα από μήνες αιματηρών συγκρούσεων. «Όλοι επιθυμούν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία», υπογράμμισε ο Τραμπ, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι η κατάπαυση του πυρός θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς μια βιώσιμη ειρήνη στη Γάζα.

Τη Δευτέρα η απελευθέρωση των ομήρων – Στην Αίγυπτο και το Ισραήλ θα μεταβεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από τη Γάζα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή, αλλά τελικά μετατέθηκε κατά μία ημέρα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η περιοδεία του δεν θα ξεκινήσει όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί από την Αίγυπτο, αλλά από το Ισραήλ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει σύντομη επίσκεψη. Κατά τη διάρκεια της ολιγόωρης παραμονής του, θα απευθυνθεί στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, σε μια ομιλία που αναμένεται να εστιάσει στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και στα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα.