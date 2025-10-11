Πέθανε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νταιάν Κίτον

Η Νταϊάν Κίτον, μία από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, πέθανε σε ηλικία 79 ετών στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα πέντε δεκαετιών γεμάτη εμβληματικούς ρόλους και διαχρονική γοητεία. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από το περιοδικό People, ενώ η οικογένειά της ζήτησε διακριτικότητα.

Η Κίτον έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής με την ερμηνεία της στο «Annie Hall» (1977) του Γούντι Άλεν, για την οποία κέρδισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Η ταινία της αυτή καθόρισε όχι μόνο την κινηματογραφική της πορεία αλλά και την εικόνα της ανεξάρτητης, εκκεντρικής γυναίκας του μοντέρνου αμερικανικού σινεμά. Με το ιδιαίτερο στυλ της — φαρδιά παντελόνια, γραβάτες, καπέλα και ζιβάγκο — δημιούργησε μια εικαστική ταυτότητα που έγινε αμέσως αναγνωρίσιμη και ανεπιτήδευτα κομψή.

Η πρώτη της σημαντική κινηματογραφική εμφάνιση ήρθε το 1972 με τον ρόλο της Κέι, συζύγου του Μάικλ Κορλεόνε, στο «The Godfather» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Επανέλαβε τον ρόλο στα δύο σίκουελ, εδραιώνοντας τη φήμη της ως ηθοποιός με βάθος και δραματική ένταση. Ακολούθησαν τρεις ακόμη υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τις ταινίες «Reds» (1981), «Marvin’s Room» (1996) και «Something’s Gotta Give» (2003).

Πέρα από τον Άλεν και τον Κόπολα, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς, ενώ η φιλμογραφία της ισορρόπησε ανάμεσα σε δραματικούς ρόλους και ελαφρύτερες, επιτυχημένες κωμωδίες όπως «Baby Boom», «Father of the Bride», «The First Wives Club» και «Book Club». Το σίκουελ «Book Club: The Next Chapter» (2023) φαίνεται να είναι από τις τελευταίες της συμμετοχές στη μεγάλη οθόνη.

Η Κίτον υπήρξε γυναίκα με έντονη προσωπικότητα και αστείρευτη δημιουργικότητα. Ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, το design και τη συγγραφή, ενώ κυκλοφόρησε και το πρώτο της μουσικό single, «First Christmas», τον Δεκέμβριο του 2024. Παρά τις γνωστές σχέσεις της με τον Άλ Πατσίνο και τον Γουόρεν Μπίτι, δεν παντρεύτηκε ποτέ, επιλέγοντας τη μητρότητα μέσα από την υιοθεσία των δύο παιδιών της, Ντέξτερ και Ντιουκ.

Η ζωή της σημαδεύτηκε από βαθιά ανθρωπιά — φρόντισε τη μητέρα της, που έπασχε από Αλτσχάιμερ, και τον αδελφό της, που αντιμετώπιζε ψυχικά προβλήματα. Το 2017 τιμήθηκε με βραβείο για τη συνολική της προσφορά από το American Film Institute, αναγνωριζόμενη ως μια αληθινή κινηματογραφική θρυλική φιγούρα — μια γυναίκα που με το ταλέντο, το χιούμορ και το στυλ της σφράγισε ανεξίτηλα το Χόλιγουντ.

Με πληροφορίες από Guardian