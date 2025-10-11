Αποχαιρετιστήριο πάρτι του Σαρκοζί πριν διαβεί την πόρτα της φυλακής

Ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι για τους στενούς του συνεργάτες επιφύλασσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί πριν περάσει την βαριά πόρτα της φυλακής για να εκτίσει την ποινή που του επέβαλε η γαλλική δικαιοσύνη για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007.

Αν και οι στενοί του συνεργάτες προσπάθησαν να κρατήσουν μυστικό τον τόπο του πάρτι η Le Figaro ήταν εκεί και αποκαλύπτει.

Η συνάντηση έγινε στο Pavillon des Étangs, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στην καρδιά του Δάσους της Βουλώνης.

Ήταν μια τοποθεσία-έκπληξη για να αποφευχθούν οι περίεργοι που θα περίμεναν την εκδήλωση καθώς αυτή είχε διαρρεύσει στον Τύπο λίγες μέρες νωρίτερα.

Οι φίλοι και συνεργάτες του Σαρκοζί που έφτασαν στην συνάντηση ήταν πάνω από εκατό. Πρώην μέλη του υπουργείου Εσωτερικών και του Μεγάρου των Ηλυσίων επί προεδρίας του. Προσωπικό ασφαλείας, νομάρχες, γραμματείς, μακιγιέρ, σύμβουλοι, λογογράφοι, διοργανωτές συναντήσεων…

Σχεδόν όλοι ήταν παρόντες.

Ανάμεσά τους ήταν ο ναύαρχος Γκιγιό, ο πρώην αρχηγός του επιτελείου του, η Εμανουέλ Μινιόν, επικεφαλής του επιτελείου του για τα πρώτα δύο χρόνια, ο διπλωματικός του σύμβουλος Ζαν-Νταβίντ Λεβίτ, και ο νυν δήμαρχος της Λα Μπολ,ο Φρανκ Λουβριέ, που ήταν τότε ο σύμβουλός του για την επικοινωνία αλλά και ο Ρεϊμόν Σουμπί, σύμβουλος του Σαρκοζί για θέματα κοινωνικής ασφάλισης ο οποίος πρότεινε την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη, πριν την ανεβάσει ο Μακρόν στα 64 χρόνια .