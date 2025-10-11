Ισραήλ: Αποθέωση για Τραμπ στην Πλατεία Ομήρων – Αντίστροφή μέτρηση για την απελευθέρωση

Mέσα σε πανηγυρικό κλίμα και με ομιλίες των Αμερικανών μεσολαβητών στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αλλά και της Ιβάνκα Τραμπ, χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων μία ημέρα πριν από την ιστορική απελευθέρωση.

Το σκηνικό ήταν αποθεωτικό για τον Τραμπ αλλά έκρυβε αποδοκιμασίες για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσες φορές ο Γουίτκοφ αποπειράθηκε να αναφερθεί σε εκείνον.

«Ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα για πολύ καιρό. Αυτό είναι το πιο δυνατό θέαμα», είπε ο Γουίτκοφ, κάνοντας λόγο για πάνω από 100.000 συγκεντρωμένους.

Special Envoy Steve Witkoff at Hostage Square in Tel Aviv: “Tonight, we celebrate something extraordinary. A moment that many thought was impossible — yet here we stand, living proof that when courage meets conviction, miracles can happen.” @SEPeaceMissions pic.twitter.com/3n6uJ8VzTR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 11, 2025

«Καρδιές που χτυπούν σαν μία, συγκεντρωμένες εδώ στο Τελ Αβίβ για ειρήνη, για ενότητα και για ελπίδα σε αυτό το ιερό μέρος που ονομάζουμε Πλατεία Ομήρων», είπε ο Γουίτκοφ. «Μακάρι να ήταν εδώ ο πρόεδρος».

“May God bless the souls of the fallen. May God bless the hostages and their families… May God bless the state of Israel. May God bless the United States,” says @SEPeaceMissions. “And may God bless Donald J. Trump — the greatest President the world has ever seen.” pic.twitter.com/vp5sMCQJs8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 11, 2025

«Στεκόμαστε εδώ απόψε, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι… Ενωμένοι με έναν κοινό στόχο, την Ειρήνη», πρόσθεσε.

Η Ιβάνκα Τραμπ από τη πλευρά της είπε: «Ο πρόεδρος ήθελε να μοιραστώ μαζί σας ότι σας βλέπει, σας ακούει, στέκεται δίπλα σας πάντα, πάντα».

Cheers of “THANK YOU, TRUMP!” ring out in Tel Aviv as @IvankaTrump addresses the crowd eagerly awaiting the hostages to finally come home ❤️ pic.twitter.com/1bRGiGhIOM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 11, 2025

«Η επιστροφή κάθε ομήρου δεν είναι μόνο μια στιγμή επιστροφής στην πατρίδα και ανακούφισης. Είναι ένας θρίαμβος πίστης, θάρρους και της κοινής μας ανθρωπιάς», πρόσθεσε.

«Προσευχόμαστε, και τόσοι πολλοί άνθρωποι εργάζονται πολύ σκληρά για να διασφαλίσουν ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα λύτρωσης για όλους σας».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, επαίνεσε την απαράμιλλη δέσμευση του Προέδρου «στην επίτευξη ειρήνης, στην επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους, στο να βλέπει το Ισραήλ ασφαλές και προστατευμένο, στο να βλέπει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σταθερή και ακμάζουσα».

«Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια συγκλονιστική μέρα για μένα», είπε ακόμη ο Κούσνερ. «Ηταν σοκ αυτές τις φρικτές, βάρβαρες πράξεις».

«Δεν πρόκειται να γιορτάσουμε απόψε. Θα γιορτάσουμε τη Δευτέρα», κατέληξε μέσα σε χειροκροτήματα.

Αντιστροφη μέτρηση

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους 20 εν ζωή ομήρους αλλά και τις εναπομείνασες σορούς των νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, την ίδια στιγμή που πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην ισοπεδωμένη Γάζα.

Πολλά σημεία παραμένουν άγνωστα για το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες και ιδίως η περίπλοκη διαδικασία επιστροφής των ομήρων.

Όπως και με τις απελευθερώσεις κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκεχειριών, ο Ερυθρός Σταυρός θα ενεργήσει ως ουδέτερος ενδιάμεσος στην παράδοση.

Αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε ανάλογες επιχειρήσεις ως εξαιρετικά «περίπλοκες».

Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων, λέει, είναι οι κίνδυνοι από τα μη εκραγέντα πυρομαχικά, τις κατεστραμμένες υποδομές αλλά και τα μεγάλα πλήθη που αναμένονται να συγκεντρωθούν.

Χωρίς δημόσιες τελετές

Οι προηγούμενες παραδόσεις ομήρων περιελάμβαναν μερικές προκλητικά χορογραφημένες τελετές της Χαμάς. Ωστόσο αντίγραφο της συμφωνίας που κοινοποίησαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθούν «χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Στην προηγούμενη επιχείρηση, ο ισραηλινός στρατός ήταν προετοιμασμένος στα περίχωρα της Γάζας για να παραλάβει τους ομήρους, με σημεία υποδοχής που είχαν στηθεί κατά μήκος των συνόρων. Ιατρικό προσωπικό και κοινωνικοί λειτουργοί ανέμεναν επί τόπου.

«Ξεκινάμε με βιταμίνες, κάτι λίγο για φαγητό και για να πιουν, και στη συνέχεια τους επανενώνουμε με τις οικογένειές τους», δήλωσε τότε στο BBC ο Συνταγματάρχης Δρ. Άβι Μπάνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής του ιατρικού σώματος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι όμηροι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ειδικά διαμορφωμένα ελικόπτερα σε νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις.

Πρόβες

Ένα από τα νοσοκομεία που είναι έτοιμα να τους υποδεχτούν έκανε σήμερα μια τελευταία πρόβα με ηθοποιούς να προσποιούνται τους ομήρους – και παρουσίασε μια σειρά από διαφορετικά σενάρια – σύμφωνα με το NBC News.

Με την άφιξή τους στο νοσοκομείο, αντί να οδηγηθούν κατευθείαν σε ιατρικές εξετάσεις, οι όμηροι θα έχουν την επιλογή να υποβληθούν σε ένα πρώτο τμήμα ψυχολογικής διαδικασίας αποκατάστασης της αίσθησης της ελευθερίας τους μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.

Επιστροφή – Γολγοθάς

Στο μεταξύ, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην πόλη της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η πρώτη φάση της εκεχειρίας.

«Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επιστρέψει στη Γάζα (Πόλη) από χθες», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, μιας υπηρεσίας διάσωσης που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς.

“Endless applause for President Trump.” “I even saw people wearing Make America Great Again hats in that crowd over at Hostage Square.” THE PRESIDENT OF PEACE! pic.twitter.com/tDuXPfdSWm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 11, 2025

Ετοιμάζουν τους κρατούμενους

Οι ισραηλινές αρχές συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές τους κρατούμενους που αναμένεται να αποφυλακιστούν, ανακοίνωσε η διεύθυνση των σωφρονιστικών υπηρεσιών. Οι «κρατούμενοι που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια μεταφέρθηκαν προς τα κέντρα απέλασης των φυλακών του Οφέρ (στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και του Κτζιοτ (νότιο Ισραήλ), εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και τη συνέχιση των επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ».

