Τουλάχιστον 37 νεκροί στο Μεξικό από τις σαρωτικές πλημμύρες

Τουλάχιστον 37 είναι οι νεκροί από τις σαρωτικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο Μεξικό τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την κυβέρνηση της χώρας.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico pic.twitter.com/IgZDW21eBl — Disaster News (@Top_Disaster) October 11, 2025

Οι αρχές πολιτικής προστασίας του Μεξικού ανέφεραν έντονες βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών, πλημμύρες ολόκληρων χωριών, γιγαντιαίες κατολισθήσεις και καταρρεύσεις δρόμων και γεφυρών.

Η κεντρική πολιτεία Ιντάλγκο ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο, με τις αρχές εκεί να αναφέρουν τουλάχιστον 22 νεκρούς,

Περισσότερα από 1.000 σπίτια καταστράφηκαν και 90 κοινότητες είναι αποκομμένες και δύσκολα προσεγγίσιμες για τους διασώστες, δήλωσε η ομοσπονδιακή γραμματεία ασφαλείας. Ανέφερε ότι η γειτονική πολιτεία Πουέμπλα είχε τουλάχιστον εννέα νεκρούς.

A floating restaurant is being swept away by floodwaters in the municipality of Tuxpan, Veracruz, Mexico tonight. pic.twitter.com/YZfwGlhc44 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2025

Περίπου 80.000 άνθρωποι έχουν πληγεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα μόνο στην Πουέμπλα, δήλωσε η πολιτειακή κυβέρνηση.

Οι πλημμύρες έχουν σκοτώσει πέντε ανθρώπους στην ανατολική πολιτεία Βερακρούς και έναν στην πολιτεία Κερετάρο, στο κεντρικό Μεξικό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Poza Rica, Veracruz en estos momentos, y sin FONDEN porque a unos pendejos se les ocurrió desaparecerlo. Ojalá pase todo pronto

pic.twitter.com/njFzZbqdhW — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) October 10, 2025

«Εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε ξανά τους δρόμους και να επαναφέρουμε το ρεύμα», έγραψε η Πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ στο X μετά από συνάντηση με τοπικούς αξιωματούχους και μέλη του υπουργικού της συμβουλίου. Πρόσθεσε ότι χιλιάδες στρατιώτες, καθώς και σκάφη, αεροπλάνα και ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο στρατός θα βοηθήσει στη διανομή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, με περισσότερους από 5.400 στρατιώτες να έχουν αναπτυχθεί, μαζί με εξοπλισμό διάσωσης και οχήματα.

Άνοιξαν καταφύγια για όσους εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους.

Η κύρια περιοχή καταστροφής ήταν η Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ, μια οροσειρά που εκτείνεται παράλληλα με τις ακτές του Κόλπου του Μεξικού.