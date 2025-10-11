Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Λωρίδα της Γάζας

Τη Λωρίδα της Γάζας επισκέφτηκαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς η εκεχειρία που ανακοινώθηκε από το Ισραήλ εισήλθε στη δεύτερη ημέρα της.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε περιοδεία στη Γάζα με «τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στίβεν «Στιβ» Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Αμέσως μετά οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχαν σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ που διοργάνωσαν οικογένειες Ισραηλινών ομήρων ενόψει της αναμενόμενης απελευθέρωσής τους από τη Γάζα, όπως ανέφερε ανταποκριτής του AFP.

Ο Στιβ Γουίτκοφ σε μήνυμα τους προς τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε ότι «γυρίζετε σπίτι». Ταυτόχρονα απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων ανέφερε ότι «το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο»

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, βάσει της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ.