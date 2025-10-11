Logo Image

Κόσμος

Γερμανία: Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε υπαίθρια αγορά του Γκίσεν 

REUTERS/Alfio Marino

Οι πρώτες αναφορές για το περιστατικό

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε υπαίθρια αγορά.

Τη είδηση μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

H εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, γράφει ότι ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και σε τι κατάσταση βρίσκονται, ούτε έγιναν γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πάντως ότι οι τραυματίες είναι τρεις και ότι το περιστατικό έγινε έξω από ένα κατάστημα στοιχημάτων.

