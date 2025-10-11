Γερμανία: Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε υπαίθρια αγορά του Γκίσεν 

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν όταν άγνωστος άνοιξε πυρ σε υπαίθρια αγορά.

Τη είδηση μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

H εφημερίδα Bild, επικαλούμενη την αστυνομία, γράφει ότι ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

In Gießen wurden vorhin in einem Sportwetten-Büro drei Menschen angeschossen. Täter ist auf der Flucht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber angeblich nicht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt, Tote habe es keine gegeben, also bis jetzt zumindest nicht.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και σε τι κατάσταση βρίσκονται, ούτε έγιναν γνωστές οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πάντως ότι οι τραυματίες είναι τρεις και ότι το περιστατικό έγινε έξω από ένα κατάστημα στοιχημάτων.