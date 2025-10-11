Logo Image

Η πόλη που σβήστηκε από τον χάρτη: Βίντεο του AP αποκαλύπτει τι έκαναν στη Γάζα 2 χρόνια πολέμου

EPA/MOHAMMED SABER

Τα ρούχα και τα υπάρχοντά τους είναι οι μοναδικές όψεις χρώματος μέσα στο φαιό, κατεστραμμένο τοπίο

Μία νέα λήψη από drone αποκαλύπτει ό,τι έχει απομείνει από την πόλη της Γάζας ύστερα από δύο χρόνια ανελέητων βομβαρδισμών.

Το βίντεο του Associated Press είναι σημερινό. Δείχνει ελάχιστα κτίρια να στέκονται ακόμα όρθια σε μια γειτονιά (Ταλ αλ-Χάουα) ενώ τα υπόλοιπα χάσκουν κατεστραμμένα.

Σωροί από συντρίμμια υψώνονται πολύ πάνω από το ύψος των οχημάτων. Οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με σκόνη τσιμέντου.

Λίγοι άνθρωποι κυκλοφορούν. Περπατούν ή οδηγούν ανάμεσα στα ερείπια με κατεύθυνση ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους. Η πόλη της Γάζας ήταν το επίκεντρο της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ και τις εβδομάδες πριν από την εκεχειρία.

Μερικοί κάτοικοι που επέστρεψαν δήλωσαν στο AP ότι σοκαρίστηκαν από το μέγεθος της καταστροφής.

«Δεν περιμέναμε αυτό το μέγεθος καταστροφής», είπε μία από αυτές, η Φαράχ Σαλέχ.

Σκόνη το 83% των κτιρίων

«Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από τη Γάζα; Επιστρέφουμε χωρίς σπίτια και χωρίς καταφύγιο για τα παιδιά μας και ο χειμώνας πλησιάζει», προσθέτει ο Σριν Αμπούλ Γιαχνί.

Τα ρούχα και τα υπάρχοντά τους είναι οι μοναδικές όψεις χρώματος μέσα στο φαιό, κατεστραμμένο τοπίο.

Ήδη το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το 83% όλων των κτιρίων στην Πόλη της Γάζας είχαν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Περίπου το 78% των κτιρίων σε όλη τη Γάζα είχαν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές μέχρι τον Ιούλιο.

Associated Press

