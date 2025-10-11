Χαμάς: Έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά αν αποτύχει το σχέδιο Τραμπ – Δεν θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας

Η Χαμάς είναι έτοιμη να απαντήσει στρατιωτικά εάν το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταρρεύσει και οι εχθροπραξίες με το Ισραήλ αναζωπυρωθούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε το Σάββατο στο γαλλικό πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος.

«Ελπίζουμε να μη βρεθούμε ξανά σε (πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός μας λαός και η δύναμη της αντίστασης θα αντιμετωπίσουν αναμφίβολα και θα χρησιμοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες για να αποκρούσουν αυτή την επίθεση, εάν αυτή η μάχη τους επιβληθεί», δήλωσε στο AFP το μέλος του πολιτικού γραφείου, Χοσάμ Μπάντραν.

Ο Μπαντράν ανέφερε επίσης ότι η οργάνωση δεν θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «όσον αφορά την επίσημη υπογραφή — δεν θα εμπλακούμε», προσθέτοντας ότι η οργάνωση συμμετείχε κυρίως μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου κατά τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στο Κάιρο.

«Παράλογη» η πρόταση αναχώρησης της Χαμάς από τη Γάζα

Η πρόταση για αναχώρηση των μελών της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είναι «παράλογη», δήλωσε ο αξιωματούχος της παλαιστινιακής οργάνωσης

«Η συζήτηση για την εκδίωξη Παλαιστινίων από τη γη τους, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, είναι παράλογη και ανυπόστατη», τόνισε ο Μπάντραν.

«Πολύπλοκες και δύσκολες» οι διαπραγματεύσεις της δεύτερης φάσης

Ο Μπάντραν ανέφερε, επίσης, ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ θα είναι «πολύπλοκες και δύσκολες».

«Η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, όπως προκύπτει και από τα ίδια τα σημεία του, περιλαμβάνει πολλές πολυπλοκότητες και δυσκολίες», είπε ο Μπαντράν.