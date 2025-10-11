Σεισμός 6 ρίχτερ ταρακουνά τον νότο των Φιλιππίνων

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου ανοιχτά των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Η δόνηση καταγράφηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη Cagwait, στην επαρχία Surigao del Sur.

«Ήταν δυνατός και ξαφνικός» — Μαρτυρίες των κατοίκων

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, όπως δήλωσε στο AFP ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής της Cagwait, Άρνελ Μπεσίνγκα:

«Ο σεισμός δεν κράτησε πολύ, περίπου 30 δευτερόλεπτα, αλλά ήταν τόσο ξαφνικός και δυνατός που έριξε τις κατσαρόλες από τα ράφια στην κουζίνα του σταθμού».

Οι αρχές πραγματοποιούν εκτίμηση των ζημιών, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία είναι δύσκολη καθώς η περιοχή βρίσκεται στο σκοτάδι.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο σεισμός των 6 Ρίχτερ σχετίζεται με τους ισχυρούς σεισμούς των 6,7 και 7,4 Ρίχτερ που έπληξαν το Manay στο νησί Mindanao την προηγούμενη ημέρα, προκαλώντας τουλάχιστον οκτώ θανάτους.

Η νέα σεισμική δόνηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στην επαρχία Cebu, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 75 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 1.200.

Μια χώρα πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, όπου καταγράφονται καθημερινά σεισμικές δονήσεις.

Το 1976, σεισμός 8 Ρίχτερ στα νοτιοδυτικά του Mindanao προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του 8.000 νεκρούς και αγνοούμενους, την πλέον φονική φυσική καταστροφή στην ιστορία της χώρας.