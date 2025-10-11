Αγωνιώδης αναμονή για τους ομήρους στο Ισραήλ – Επιστροφή 500.000 στην ισοπεδωμένη Γάζα

Logo Image

Πώς θα γίνει η παράδοση των ομήρων

Με πρόβες στα νοσοκομεία για τον τρόπο που θα υποδεχθούν τους ομήρους, την τελευταία – ελπίζεται- συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, όπου αναμένεται να μιλήσουν και οι Κούσνερ – Γουίτκοφ το Ισραήλ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους 20 εν ζωή ομήρους αλλά και τις σορούς των νεκρών, ενώ την ίδια στιγμή πάνω από 500.000 Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην ισοπεδωμένη Γάζα.

Πολλά σημεία παραμένουν άγνωστα για το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες ώρες και ιδίως η περίπλοκη διαδικασία επιστροφής των ομήρων.

Όπως και με τις απελευθερώσεις κατά τη διάρκεια προηγούμενων εκεχειριών, ο Ερυθρός Σταυρός θα ενεργήσει ως ουδέτερος ενδιάμεσος στην παράδοση.

Αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε ανάλογες επιχειρήσεις ως εξαιρετικά «περίπλοκες».

Μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων, είπαν, ήταν οι κίνδυνοι που θέτουν μη εκραγέντα πυρομαχικά, οι κατεστραμμένες υποδομές και τα μεγάλα πλήθη.

Οι προηγούμενες παραδόσεις ομήρων περιελάμβαναν μερικές προκλητικά χορογραφημένες τελετές της Χαμάς. Ωστόσο αντίγραφο της συμφωνίας που κοινοποίησαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι αυτή τη φορά θα πραγματοποιηθούν «χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Στην προηγούμενη επιχείρηση, ο ισραηλινός στρατός ήταν προετοιμασμένος στα περίχωρα της Γάζας για να παραλάβει τους ομήρους, με σημεία υποδοχής που είχαν στηθεί κατά μήκος των συνόρων. Ιατρικό προσωπικό και κοινωνικοί λειτουργοί ανέμεναν περίμεναν.

«Ξεκινάμε με βιταμίνες, κάτι λίγο για φαγητό και για να πιουν, και στη συνέχεια τους επανενώνουμε με τις οικογένειεέ τους», δήλωσε τότε στο BBC ο Συνταγματάρχης Δρ. Άβι Μπάνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής του ιατρικού σώματος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι όμηροι μεταφέρθηκαν στη συνέχεια με ειδικά διαμορφωμένα ελικόπτερα σε νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις.

Ένα από τα νοσοκομεία που είναι έτοιμα να τους υποδεχτούν έκανε σήμερα μια τελευταία πρόβα με ηθοποιούς να προσποιούνται τους ομήρους – και παρουσίασε μια σειρά από διαφορετικά σενάρια – σύμφωνα με το NBC News.

Με την άφιξή τους στο νοσοκομείο, αντί να οδηγηθούν κατευθείαν σε ιατρικές εξετάσεις, οι όμηροι θα έχουν την επιλογή να υποβληθούν σε ένα πρώτο τμήμα ψυχολογικής διαδικασίας αποκατάστασης της αίσθησης της ελευθερίας τους μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.

Επιστροφή – Γολγοθάς

Στο μεταξύ, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στην πόλη της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η πρώτη φάση της εκεχειρίας.

«Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επιστρέψει στη Γάζα (Πόλη) από χθες», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, μιας υπηρεσίας διάσωσης που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς.

Οι εικόνες δείχνουν τους Παλαιστίνιους να επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας, πολλοί από τους οποίους κυματίζουν παλαιστινιακές και αιγυπτιακές σημαίες.

