Χριστοδουλίδης: Συνομιλίες με Νετανιάχου και αλ Σίσι

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, οι επικοινωνίες αυτές αποτελούν μέρος μιας σειράς διεθνών επαφών του Κύπριου Προέδρου, με κύριο θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα την υλοποίηση της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Στη διάρκεια των συνομιλιών, ο κ. Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την επίτευξη της συμφωνίας και τόνισε ότι η πλήρης εφαρμογή της από όλες τις πλευρές αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης, τη μείωση της έντασης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισήμανε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει αξιόπιστος εταίρος και σταθερός πυλώνας σταθερότητας και είναι έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για ειρήνη, ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή.