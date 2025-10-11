Logo Image

Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς»

Ερντογάν: «Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς»

REUTERS/Piroschka Van De Wouw

«Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος

«Πρώτα εγώ θα πάω στη Γάζα, μετά εσείς» είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στο πλήθος που φώναζε το σύνθημα «πρόεδρε, πήγαινέ μας στη Γάζα», σε ομιλία του στη γενέτειρά του Ριζούντα.

Ο Τούρκος πρόεδρος ήταν ομιλητής σε εκδήλωση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), όπου αναφερόμενος στην εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε από το Ισραήλ «να σεβαστεί την υπογραφή του» και «να τερματίσει την επιθετική του πολιτική».

«Οι αδελφοί μας από την Παλαιστίνη, και ειδικά η Χαμάς, έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για ειρήνη. Έπειτα από δύο χρόνια καταπίεσης, γενοκτονίας και βαρβαρότητας, τα πρόσωπα στη Γάζα άρχισαν να χαμογελούν για πρώτη φορά, αν και με θλίψη» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του για λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό. «Πιστεύουμε ότι η λύση των δύο κρατών είναι η καλύτερη λύση για όλους τους λαούς της περιοχής, μουσουλμάνους, χριστιανούς και εβραίους. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, προχωράμε με αποφασιστικότητα σε αυτόν τον δρόμο» δήλωσε.

