Χαμάς: «Απαράδεκτος» ο αφοπλισμός στα πλαίσια του σχεδίου Τραμπ – Δεν τον συζητάμε

Ο αφοπλισμός της Χαμάς στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι «απαράδεκτος», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο AFP το Σάββατο.

«Η προτεινόμενη παράδοση όπλων είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν συζητείται», τόνισε ο αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι το ζήτημα της παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς θα εξεταστεί στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου.

Το σχέδιο 20 σημείων υπόσχεται αμνηστία στα μέλη της Χαμάς που θα παραδώσουν τα όπλα τους και προβλέπει ότι θα τους επιτραπεί να φύγουν από τη Γάζα.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς μίλησε ενόσω η εκεχειρία στη Γάζα τηρείται, εν αναμονή της τρίτης ημέρας της 72ωρης προθεσμίας για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων θεωρούνται βασικά αγκάθια για το σχέδιο του Τραμπ, παρά τις αυξανόμενες ελπίδες για το τέλος δύο χρόνων καταστροφικού πολέμου.