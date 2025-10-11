Βόρεια Κορέα: Παρουσιάστηκε το «ισχυρότερο πυρηνικό όπλο της χώρας» που μπορεί να πλήξει κάθε σημείο των ΗΠΑ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, επέβλεψε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, στην οποία παρουσιάστηκε το νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πυραυλικό του σύστημα, μπροστά σε επίσημους επισκέπτες από άλλες χώρες, όπως μετέδωσε το κρατικό μέσο KCNA το Σάββατο.

Η παρέλαση, που ξεκίνησε αργά την Παρασκευή, σηματοδότησε την 80ή επέτειο της ίδρυσης του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών και ακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πέμπτης.

Στο πλευρό του Κιμ κατά την παρέλαση παρατηρήθηκαν ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καθώς και ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ Το Λαμ, ενώ άλλοι ξένοι επίσημοι παρακολουθούσαν από κοντά.

Το ισχυρότερο πυρηνικό όπλο της Πιονγκγιάνγκ

Στην στρατιωτική παρέλαση, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε τον πιο προηγμένο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-20, ο οποίος περιγράφεται από την KCNA ως το «ισχυρότερο πυρηνικό στρατηγικό όπλο» της χώρας.

Η σειρά βαλλιστικών πυραύλων Hwasong δίνει στη Βόρεια Κορέα τη δυνατότητα να πλήξει οποιοδήποτε σημείο στις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ερωτήματα για την ακρίβεια του συστήματος καθοδήγησης και για την ικανότητα της κεφαλής του να αντέξει την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

North Korea held a massive military parade. Kim Jong Un on podium with Russia’s Medvedev, China’s Li Qiang & Vietnam’s To Lam. DPRK unveils Hwasong-20, its most powerful nuclear weapon. Kim calls for stronger North Korea-Russia alliance. Source: KCNA pic.twitter.com/qBx7ZeOTSM — Defence Index (@Defence_Index) October 11, 2025

«Ο Hwasong-20 αντιπροσωπεύει, προς το παρόν, την αποκορύφωση των φιλοδοξιών της Βόρειας Κορέας για δυνατότητες μακράς εμβέλειας πυρηνικής παράδοσης. Θα πρέπει να αναμένουμε να δοκιμαστεί το σύστημα πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Ανκιτ Πάντα από το Carnegie Endowment for International Peace στις ΗΠΑ.

«Το σύστημα πιθανώς έχει σχεδιαστεί για την παράδοση πολλαπλών κεφαλών… Οι πολλαπλές κεφαλές θα αυξήσουν τις πιέσεις στα υπάρχοντα αμερικανικά συστήματα πυραυλικής άμυνας και θα ενισχύσουν αυτό που ο Κιμ θεωρεί απαραίτητο για να επιτύχει ουσιαστική αποτροπή έναντι της Ουάσινγκτον».

Άλλα όπλα που παρουσιάστηκαν περιλάμβαναν υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους, πύραυλους κρουζ, ένα νέο τύπο πολλαπλού εκτοξευτή πυραύλων και εκτοξευτή για αυτοκτονικά drones, όπως δήλωσε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής της Βόρειας Κορέας στο Korea Institute for National Unification.

North Korea marked the 80th anniversary of its ruling party with a massive military parade in Pyongyang Kim Jong Un personally oversaw the event and unveiled the new Hwasong-20 intercontinental ballistic missile — the most powerful weapon in North Korea’s arsenal. In his… pic.twitter.com/YYmUAAOiQC — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2025

Όσα δήλωσε ο Κιμ

Στην παρέλαση, ο Κιμ εκφώνησε λόγο, εκφράζοντας «θερμή ενθάρρυνση» προς τα βορειοκορεατικά στρατεύματα που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι η ηρωική δράση του στρατού δεν θα φανεί μόνο στην υπεράσπιση της Βόρειας Κορέας, αλλά και «στα προπύργια του σοσιαλιστικού οικοδομήματος», σύμφωνα με την KCNA.

«Ο στρατός μας πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε μια αήττητη δύναμη που καταστρέφει κάθε απειλή», δήλωσε ο Κιμ.

Η συνάντηση Κιμ – Μεντβέντεφ

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Κιμ είχε συνομιλίες με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε ότι η θυσία των βορειοκορεατών στρατιωτών που πολεμούν για τη Ρωσία στην στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία αποδεικνύει την εμπιστοσύνη στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Κιμ είπε στον Μεντβέντεφ ότι ελπίζει να συνεχιστεί η ενίσχυση της συνεργασίας με τη Ρωσία και να συμμετάσχει στενά σε ποικίλες ανταλλαγές για την επίτευξη κοινών στόχων, σύμφωνα με την KCNA.

Η Βιετνάμ και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν επίσης συμφωνίες συνεργασίας σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων στους τομείς της άμυνας, των εξωτερικών υποθέσεων και της υγείας, όπως μετέδωσε η KCNA χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Reuters