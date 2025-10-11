Στη Γάζα ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ – «Δεν θα αναπτυχθούν στρατιωτικά στρατεύματα στην περιοχή»

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε το Σάββατο ότι επισκέφθηκε τη Γάζα για να συζητήσει τη σταθεροποίηση μετά τη σύγκρουση, τονίζοντας πως δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι μόλις επέστρεψε από ταξίδι στη Γάζα, όπου συζήτησε τη δημιουργία ενός «κέντρου πολιτικο-στρατιωτικού συντονισμού» υπό την ηγεσία της Centcom, το οποίο θα «στηρίξει τη σταθεροποίηση μετά τη σύγκρουση».

Στην ανάρτησή του ανέφερε εμφατικά πως «Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα υλοποιηθεί χωρίς την παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος της Γάζας».