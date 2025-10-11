Logo Image

Oυκρανικό drone επληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Την πληροφορία μεταδίδουν πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας του Κιέβου

Ουκρανικό drone έπληξε ρωσικό διυλιστήριο της εταιρίας Bashneft κοντά στην πόλη Ούφα (χάρτης), στον νότο της χώρας.

Την πληροφορία μεταδίδουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κιέβου.

Αυτή είναι η τρίτη εις βάθος επιδρομή στο Μπασκορτοστάν τον τελευταίο μήνα, 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Τέτοιες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στα βαθιά μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η ουκρανική πηγή.

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα – Πώς θα επηρεάσει την Ουκρανία

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα – Πώς θα επηρεάσει την Ουκρανία

