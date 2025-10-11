Oυκρανικό drone επληξε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

Ουκρανικό drone έπληξε ρωσικό διυλιστήριο της εταιρίας Bashneft κοντά στην πόλη Ούφα (χάρτης), στον νότο της χώρας.
Την πληροφορία μεταδίδουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κιέβου.
Αυτή είναι η τρίτη εις βάθος επιδρομή στο Μπασκορτοστάν τον τελευταίο μήνα, 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Τέτοιες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στα βαθιά μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε η ουκρανική πηγή.
Ukrainian long-range drones heading to strike the Bashneft-UNPZ refinery in Ufa. https://t.co/mDodO9kcln pic.twitter.com/sY157Lppk3
— WarTranslated (@wartranslated) October 11, 2025