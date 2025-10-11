Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία πρέπει να αντανακλά την κοινοβουλευτική πραγματικότητα

Η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε από την θέση του τη Δευτέρα αλλά επέστρεψε στα καθήκοντά του την Παρασκευή αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να τον επαναδιορίσει.

«Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Επέστρεψε μετά από… 4 μέρες

Ο Λεκορνί συμφώνησε «από καθήκον», όπως είπε, να επιστρέψει στην πρωθυπουργία τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του.

Δεσμεύθηκε να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους», αλλά έθεσε επίσης τους όρους του οι οποίοι έγιναν δεκτοί από τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος «έδωσε στον πρωθυπουργό λευκή επιταγή», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του το βράδυ της Παρασκευής. Έτσι τον αφήνει ελεύθερο τόσο όσον αφορά τις «διαπραγματεύσεις» για ουσιαστικά ζητήματα με τα πολιτικά κόμματα όσο και για τις «προτάσεις διορισμών».

