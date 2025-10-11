Κοινή 12ωρη περιπολία Βρετανίας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ με μαχητικά αεροσκάφη στα σύνορα της Ρωσίας

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν 12ωρη αποστολή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για να περιπολήσουν τα σύνορα της Ρωσίας, σε απάντηση πρόσφατων εισβολών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών της Συμμαχίας.

«Ήταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι.

«Iσχυρό μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ στον Πούτιν»

«Αυτό όχι μόνο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ στον Πούτιν και τους αντιπάλους μας», πρόσθεσε ο Χίλι.

Η περιπολία έγινε την Πέμπτη και σε αυτή συμμετείχαν:

ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης RC-135 Rivet Joint

ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8A Poseidon.

Τα δύο σκάφη πέταξαν από την περιοχή της Αρκτικής, περνώντας από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία την Πέμπτη, με την υποστήριξη ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ακολούθησε τα περιστατικά εισβολών σε εναέριους χώρους χωρών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν σχέδια για την ενίσχυση της άμυνας του μπλοκ έναντι των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ δημοσίευμα των Financial Times ανέφερε την Πέμπτη ότι η Συμμαχία επεξεργάζεται σχέδια για πιο δυναμική απάντηση στις «ολοένα και πιο προκλητικές ενέργειες του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Reuters