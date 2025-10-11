ΗΠΑ: Νέα task force κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας task force κατά των ναρκωτικών, η οποία έχει λάβει εντολή να «συντρίψει τα καρτέλ» που πιστεύεται ότι διακινούν ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιούνται σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ, όπου 105.000 θανάτοι αποδίδονται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η Ουάσινγκτον έχει καταστήσει τη Βενεζουέλα το επίκεντρό της, παρόλο που τα περισσότερα ναρκωτικά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχονται από το Μεξικό ή μεταφέρονται μέσω αυτού.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει πολεμικά πλοία και αεροπλάνα στην περιοχή της Καραϊβικής και έχει βομβαρδίσει πολλά μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν ναρκωτικά με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, σταματούν τη ροή ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Η δημιουργία μιας νέας ομάδας εργασίας υποδηλώνει ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των καρτέλ.

Η ανακοίνωση Χέγκσεθ

Την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι «κατόπιν εντολής του Προέδρου» το Πεντάγωνο ξεκίνησε μια νέα «Κοινή Ομάδα Εργασίας κατά των Ναρκωτικών στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ για να συντρίψει τα καρτέλ, να σταματήσει το δηλητήριο και να διατηρήσει την Αμερική ασφαλή».

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ καλύπτει την Καραϊβική, την Κεντρική Αμερική και τη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, η νέα task force θα έχει μια σειρά από αρμοδιότητες, όπως «τον εντοπισμό προτύπων διακίνησης ναρκωτικών για την παρεμπόδιση παράνομων αποστολών ναρκωτικών πριν φτάσουν στις ΗΠΑ», την κοινοποίηση πληροφοριών του στρατού των ΗΠΑ και των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου και την «ενίσχυση των επιχειρήσεων καταπολέμησης των ναρκωτικών μεταξύ των εταίρων χωρών».

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός έχει ανακατανείμει σημαντικούς πόρους στην Καραϊβική, πυροδοτώντας την ανησυχία ότι θα μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ύποπτων στόχων καρτέλ στη Βενεζουέλα, με την κυβέρνηση του Καράκας να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για εκφοβισμό και «στρατιωτική παρενόχληση» που στόχο έχουν την αλλαγή καθεστώτος.

Ως αντίδραση στην αυξημένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στα ανοικτά της Βενεζουέλας, ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο κινητοποίησε 4,5 εκατομμύρια μέλη της Μπολιβαριανής Πολιτοφυλακής και ανακοίνωσε ασκήσεις με «πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και drones για την ενίσχυση της άμυνας και της κυριαρχίας της χώρας.

Στις 29 Σεπτεμβρίου υπέγραψε επίσης διάταγμα κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ενώ η χώρα κατήγγειλε πτήσεις πέντε αμερικανικών μαχητικών σε απόσταση 75 χιλιομέτρων από τις ακτές.

