«Tolerance»: Η ρωσική ταινία για την «ηθική παρακμή» της Δύσης που δεν έβγαλε ούτε 1.000 ευρώ

Προπαγανδιστική ρωσική ταινία με κρατική υποστήριξη που επιτίθεται στην «ηθική παρακμή» της Δύσης αποδείχθηκε παταγώδης αποτυχία στο box office, κερδίζοντας λιγότερες από 100.000 ρούβλια (1.000 ευρώ) προτού αποσυρθεί από τους κινηματογράφους μετά από μόλις τρεις εβδομάδες προβολών.

Η ταινία «Tolerance » διαδραματίζεται σε μια φανταστική ευρωπαϊκή χώρα που ονομάζεται Franglia και προειδοποιεί ότι η «απόρριψη των παραδοσιακών πνευματικών αξιών από την Ευρώπη θα οδηγήσει στην καταστροφή της».

Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια σειρά βίαιων σεξουαλικών επιθέσεων που διαπράττονται από άνδρες από ένα στρατόπεδο προσφύγων καθώς και στους στοχασμούς ενός κατά συρροή δολοφόνου για τις αποτυχίες των δυτικών κοινωνιών.

Το μήνυμα της ταινίας είναι στενά συνδεδεμένο με τη ρητορική του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Πάντως ξεκινά με την εξής προειδοποίηση: «Αυτή η ταινία αντιπροσωπεύει το όραμα του σκηνοθέτη ότι ο πανταχού παρών αγγλοσαξονικός φιλελευθερισμός σύντομα θα προκαλέσει την τελική υποβάθμιση και εξαφάνιση κάποτε ευημερουσών χωρών και λαών».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι προβλήθηκε σε πάνω από 40 ρωσικούς κινηματογράφους,την ταινία- στην οποία πρωταγωνιστούν ο πρώην βουλευτής και εξέχων εθνικιστής συγγραφέας, Ζαχάρ Πριλέπεν, στον ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου, και οι γνωστοί Ρώσοι ηθοποιοί Μιχαήλ Πολιτσεϊμάκο και Σεργκέι Τσονισβίλι- παρακολούθησαν μόλις 192 άτομα το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής, με μέσο όρο θεατών τα τρία άτομα.

Η ταινία εκτιμάται ότι κόστισε τουλάχιστον 200 εκατ. ρούβλια (2,1 εκατ. ευρώ) για την παραγωγή της και χαρακτηρίστηκε ως «κοινωνικά σημαντικό έργο» από το υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας.