Η κακή κωμωδία του Μακρόν

Διάδοχος του Σεμπαστιάν Λεκορνί… ο Σεμπαστιάν Λεκορνί. Μόνο ως κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να επαναφέρει ως πρωθυπουργό τον ίδιο άνθρωπο που είχε παραιτηθεί μόλις πέντε ημέρες πρίν, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

«Είναι μια κακή κωνωδία0, όπως γράφει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Ο πρόεδρος Μακρόν είχε υποσχεθεί να διορίσει έναν «νέο» επικεφαλής της κυβέρνησης μέχρι χθες το βράδυ.

Οι ώρες περνούσαν όμως και λευκός καπνός δεν έβγαινε από το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Και τελικά ήρθαν τα νέα που άφησαν τους Γάλλους άναυδους.

Ο Λεκορνί είχε δηλώσει ότι είχε ολοκληρώσει την «αποστολή» του και δεν ήθελε πλέον τη «δουλειά» του πρωθυπουργού. Και η παραίτησή του ήταν μια παραδοχή της αποτυχίας του.

Αλλά «ο Ναπολέων του 21ου αιώνα»-όπως τον αποκαλούν οι συμπατρίωτες του-απομονωμένος από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και εξανάγκασε τον Λεκορνί να επιχειρήσει ξανά να σχηματίσει κυβέρνηση. «Από αίσθημα καθήκοντος» όπως, είπε ο Λεκορνί, αποδέχτηκε το καθήκον να δώσει στη χώρα έναν εθνικό προϋπολογισμό (για το 2026) πριν από το τέλος του έτους.

«Οι έντονα αρνητικές αντιδράσεις στην υποψηφιότητά του, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι αυτό θα είναι ένα σχεδόν αδύνατο εγχείρημα για αυτόν. Η αρχική του θέση είναι ακόμη πιο δυσμενής από ό,τι κατά την πρώτη του προσπάθεια», λένε στη Ναυτεμπορική Γάλλοι δημοσιογράφοι.

Το εγχείρημα του Λεκορνί φαντάζει ακόμη πιο επικίνδυνο δεδομένης της διάλυσης του τρέχοντος κυβερνητικού συνασπισμού Μακρονιστών και συντηρητικών. Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό δήλωσε ότι η «Κοινή Βάση» είναι «νεκρή» . Ένα τμήμα των συντηρητικών στο κεντροδεξιό κόμμα Les Républicains δεν θέλει πλέον να κυβερνήσει με τους Μακρονιστές.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του, Ορίζοντες, δεν θα συμμετέχει πλέον στην επόμενη κυβέρνηση. Ακόμα και από το κόμμα της Αναγέννησης του Μακρόν, τα συγχαρητήρια για τον εκ νέου διορισμό του Λεκορνί ήταν πολύ χλιαρά.

Άναυδη η αντιπολίτευση

Στην αντιπολίτευση, οι Σοσιαλιστές είναι έξαλλοι και οι Πράσινοι ανακοίνωσαν ότι θα υποβάλουν αμέσως πρόταση μομφής.

Οι Σοσιαλιστές, οι Πράσινοι και οι Κομμουνιστές ειδικότερα, ήλπιζαν ότι ο πρόεδρος θα ανακοίνωνε ότι θα διόριζε ως πρωθυπουργό, ένα μέλος της αριστερής εκλογικής συμμαχίας «Νέο Λαϊκό Μέτωπο». Μάταια όμως. «Βγήκαμε από αυτή τη συνάντηση άφωνοι και συγκλονισμένοι. Δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση στα ερωτήματά μας, αλλά μάθαμε μόνο ότι ο επόμενος πρωθυπουργός που θα διορίσει ο Μακρόν δεν θα είναι από το στρατόπεδό μας», δήλωσε η Μαρίν Τοντελιέ, ηγετικό στέλεχος των Πρασίνων.

Όπως και η Τοντελιέ, ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, εξέφρασε περισσότερο θυμό παρά απογοήτευση για το ασαφές αποτέλεσμα της συζήτησης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε αυτή τη συνάντηση με τον πρόεδρο, την οποία τα μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως «συνάντηση τελευταίας ευκαιρίας» για συμβιβασμό με ένα τμήμα της αριστεράς, δεν παρευρέθηκε η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν και ο άκροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν. Και τα δύο αυτά κόμματα απαιτούν όχι μόνο αλλαγή προσωπικού και αλλαγή κυβέρνησης, αλλά και την παραίτηση του προέδρου.

Νεα ψήφος δυσπιστίας

Ο Λεκορνί αναμένεται να συγκροτήσει τη νέα του κυβέρνηση ως αύριο, ακριβώς εγκαίρως για να παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα. Γίνεται φανερό ότι, ελλείψει πλειοψηφίας, η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να καταφύγει στο ταμπού του συνταγματικού άρθρου 49.3, το οποίο της επιτρέπει να κηρύξει ένα νομοσχέδιο ως εγκριθέν, χωρίς ψηφοφορία. Αυτό, με τη σειρά του, σχεδόν αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην εκ νέου ανατροπή της κυβέρνησης με ψήφο δυσπιστίας.

Ο Πρόεδρος Μακρόν, ωστόσο, φαίνεται να πιστεύει ότι αυτή είναι η μόνη λύση.

Φάνηκε να μην κατανοεί τα επιχειρήματα, τις προειδοποιήσεις και τις απαιτήσεις της αντιπολίτευσης και όσων βρίσκονται στον κύκλο του. «Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να αλλάξει πορεία ή να μεταβάλει τις προκαταλήψεις του», λένε Γάλλοι δημοσιογράφοι.

Η επίσπευση των προεδρικών εκλογών αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου θα επέτρεπε στον αρχηγό του κράτους να βγει από αυτήν την κρίση με το κεφάλι ψηλά.

Το γαλλικό περιοδικό Le Point σε κύριο άρθρο διερωτάται τι μπορεί να κάνει ο Εμανουέλ Μακρόν; «Οι πιθανότητες να εφαρμόσει μια πολιτική στην οποία πιστεύει ή οτιδήποτε πλησιάζει αυτήν- έως το 2027 είναι σχεδόν μηδενικές. Ακόμη και ο περιορισμός της ζημιάς μέχρι τότε φαίνεται πλέον πέρα ​​από τις δυνατότητές του». Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό, το μόνο που απομένει στον Μακρόν είναι να παραιτηθεί. Τουλάχιστον μετά τις τοπικές εκλογές του Μαρτίου. Για να σωθεί η Γαλλία…