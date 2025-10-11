«Το μόνο πράγμα από πάνω ήταν η ελπίδα»: Η πρώτη νύχτα στη Γάζα χωρίς ήχους εκρήξεων

Οι Παλαιστίνιοι έζησαν μια νύχτα στη Λωρία της Γάζας που είχαν να ζήσουν εδώ και δύο χρόνια: μια ήσυχη νύχτα χωρίς εκρήξεις και drones.

Περιγράφοντας την κατάσταση η Χιντ Κουνταρί του Al Jazeera ανέφερε: «Το μόνο πράγμα που αιωρείται πάνω από τη Γάζα απόψε είναι η ελπίδα. Ούτε drones. Ούτε βόμβες. Ούτε πορτοκαλί ουρανός. Μόνο σιωπή, ένας ήχος τόσο σπάνιος εδώ, που σχεδόν σε κάνει να νιώθεις παράξενος».

Όπως τόνισε η Κουνταρί, αυτή ήταν η πρώτη νύχτα στη Γάζα μετά από μήνες που δεν σημειώθηκαν αεροπορικές επιδρομές, που δεν έτρεχαν ασθενοφόρα μέσα σε κατεστραμμένους δρόμους.

«Είχα δύο χρόνια να δω την αδερφή μου»

«Σήμερα, τα drones σταμάτησαν και δεν υπάρχει πλέον θόρυβος. Είμαστε ασφαλείς, τα παιδιά μας είναι ασφαλή. Είμαστε συγκεντρωμένοι με τους γιους και τις κόρες μας εν ειρήνη, είναι καλό», δήλωσε ένας άνδρας στο Al Jazeera.

«Παρά όλο τον πόνο και τα πράγματα που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, είμαι χαρούμενη για την εκεχειρία», δήλωσε μια άλλη γυναίκα. «Ο φόβος μέσα μας έχει φύγει και τώρα μπορούμε να δούμε τους αγαπημένους μας, τις οικογένειές μας, τους γείτονες και τους φίλους μας που είναι ακόμα ζωντανοί. Από τότε που σταμάτησαν οι μάχες, είμαι πραγματικά χαρούμενη. Σήμερα, πήγα στην αγορά και επισκέφτηκα την αδερφή μου, την οποία δεν είχα δει εδώ και δύο χρόνια. Υπάρχει πραγματική χαρά στην καρδιά μου επειδή την είδα».

Τηρείται η εκεχειρία

Στη Γάζα τηρείται η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ χθες από το Ισραήλ με τα επόμενα βήματα της συμφωνίας να προβλέπουν την απελευθέρωση των ομήρων και των Παλαιστίνιων κρατουμένων μέσα στα επόμενα 24ωρα, και το πιθανότερο, τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους Ισραηλινούς ομήρους και συμπλήρωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα κρατήσει.

Φτάνουν οι Αμερικανοί που θα «επιβλέψουν» την εφαρμογή της συμφωνίας

Στο μεταξύ αμερικανικά στρατεύματα άρχισαν να φτάνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ για να επιβλέψουν την εκεχειρία στη Γάζα, αναφέρει το ABC News.Το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους, αναφέρει ότι η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει το Σαββατοκύριακο, πετώντας από τις ΗΠΑ και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, έφτασε χθες στο Ισραήλ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου και στη συνέχεια θα ενσωματώσουν όλες τις άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα αναπτυχθούν στη Γάζα, ενώ θα λειτουργούν ως σύνδεσμος με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στην ομάδα θα ενταχθούν στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με έδρα πιθανότατα την Αίγυπτο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθεται να εισέλθουν αμερικανικές δυνάμεις στη Γάζα.

Επιστρέφουν χιλιάδες

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε η είδηση για την επίτευξη συμφωνίας, εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από τη βόρεια Γάζα άρχισαν να συγκεντρώνονται στον παραλιακό δρόμο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Χθες η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είχαν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

ΟΗΕ: 60.000 τόνοι τροφίμων έτοιμοι για διανομή

Μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που εδρεύει στη Ρώμη, απηύθυνε έκκληση την Παρασκευή στην κυβέρνηση του Ισραήλ να επιτρέψει το ταχύτερο δυνατό την παράδοση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θυλάκου, που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

«Η στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο στη Γάζα», εξήγησε ο Μάρτιν Φρικ, αντιπρόσωπος του ΠΕΠ στη Γερμανία, στην Αυστρία και στο Λιχτενστάιν, μιλώντας στο RND.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να φέρει ασφαλείς διελεύσεις των συνόρων και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά βοήθειας τώρα», συνέχισε ο κ. Φρικ, υπογραμμίζοντας πως κάθε ώρα μετράει.

Εξήντα χιλιάδες τροφίμων είναι έτοιμοι να διανεμηθούν, βρίσκονται σε συνοριακά περάσματα, ενώ άλλοι 100.000 τόνοι μεταφέρονται στην περιοχή. Η ποσότητα αυτή αρκεί για τον εφοδιασμό του παλαιστινιακού θυλάκου για τρεις μήνες, με προϋπόθεση ότι η πρόσβαση είναι ασφαλής, αξιόπιστη και ανεμπόδιστη, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Μέσα σε έναν μήνα, το ΠΕΠ σκοπεύει να διανείμει ψωμί, αλεύρι και δέματα με τρόφιμα σε 1,6 εκατ. Παλαιστίνιους, είπε ακόμη ο κ. Φρικ.

Την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας ελέγχουν οι αρχές του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να δίνουν άδεια εισόδου και να εγγυώνται την ασφάλεια των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια.