Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα – Πώς θα επηρεάσει την Ουκρανία

Μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, την κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη και ένα καθοριστικό χτύπημα στο Κατάρ τον περασμένο μήνα, τελικά η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «ξεσπάσει η κόλαση» κίνησε τις διαπραγματεύσεις και σήμερα βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σίγουρα του πήρε παραπάνω χρόνο από όσο ήθελε- και δήλωνε ότι θα χρειαστεί. Εννέα μήνες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να φέρει την περιοχή κοντά στην ειρήνη.

Το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζει σίγουρα η αβεβαιότητα, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν θα τηρηθούν οι αρχικές δεσμεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και την απόσυρση των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Γάζα, πώς θα προχωρήσουν τα επόμενα στάδια, οι λεπτομέρειες που θα τα καθορίσουν, τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις ασφαλείας.

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τα ζητήματα είναι πολλά, όμως σήμερα φαίνεται πιο πιθανό από οποιαδήποτε άλλη στιγμή των τελευταίων δύο χρόνων ότι το κεφάλαιο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και των συνεπειών της στον παλαιστινιακό θύλακα μπορεί σύντομα να τελειώσει, σχολιάζει το Gzero Media.

Παράλληλα, ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του. Η Ευρώπη καλείται, κατά το Gzero Media, να κατανοήσει- και μάλιστα γρήγορα- τι θα σημαίνει η πιθανή επιτυχία της ειρηνευτικής προσπάθειας στη Μέση Ανατολή για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά την ανάλυση υπάρχουν δύο βασικές πιθανότητες:

Οι ΗΠΑ, έχοντας ενθαρρυνθεί από την πρόοδο που σημειώνεται στη Μέση Ανατολή, επιστρέφουν ξανά στις προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος μαζί με τους Ευρωπαίους.

Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, υπήρξε δυναμική, αν όχι αισιοδοξία, για τη συνέχιση της επικοινωνίας. Ακούστηκε ακόμη και η προοπτική τριμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα ωστόσο, κατέκλυζε την Ευρώπη μια έντονη ανησυχία. Αν διαβάσει καλά κανείς τις ενδείξεις από την πλευρά των ΗΠΑ, δείχνουν προς μια αποθαρρυντική κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social ότι αφού ενημερώθηκε για την οικονομική και στρατιωτική κατάσταση, η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Η δήλωσή του είχε άμεση ενθαρρυντική επίδραση στο ευρωπαϊκό κοινό που υποψιαζόταν εδώ και καιρό (ιδιωτικά) ότι ήταν αναπόφευκτες οι εδαφικές απώλειες στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το μήνυμα της πιθανής νίκης, ωστόσο, ακολούθησε γρήγορα ένας αόριστος ισχυρισμό ότι η Ουκρανία θα ανακτούσε την εδαφική της ακεραιότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Και έτσι φτάνουμε στη δεύτερη πιθανότητα:

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν χρειάζεται πλέον να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία, αποδεχόμενη τα όρια της διπλωματίας, αποδεχόμενη ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ καμία τριμερής σύνοδος κορυφής, αποδεχόμενη ότι δεν θα υπάρξει γρήγορη λύση.

Πόσο θα ωφελούσε η ειρήνη στην Ουκρανία τις ΗΠΑ;

Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να περιορίσουν κάθε υποστήριξη και άνοιγμα προς την Ουκρανία, τονίζει το Gzero Media.

Μετά από τα πολλαπλά περιστατικά εισβολής στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες, η συμφωνία για την αγορά ενός περιορισμένου αριθμού αμερικανικών πυραύλων Tomahawk από την Ουκρανία φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι Αμερικανοί (συμπεριλαμβανομένης της ρεπουμπλικανικής βάσης του Τραμπ) συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να θεωρούν τις ΗΠΑ ως υπεύθυνες για την παροχή βοήθειας στη χώρα.

Ωστόσο, έχει σημειωθεί επίσης μια μεγάλη πτώση στην πεποίθηση ότι η εισβολή της Ρωσίας αποτελεί σημαντική απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θέτει στον εαυτό του το ίδιο ερώτημα. Τι σημαίνει η Ουκρανία για τις ΗΠΑ; Πόσο θα ωφελούσε η ειρήνη στην Ουκρανία τις ΗΠΑ, και ίσως πιο εύστοχα, τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο;

«Ο τερματισμός της σύγκρουσης στο Ισραήλ φέρνει στο τραπέζι την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, την ευρύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση, τη μεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ στις αγορές της περιοχής και στα μεγάλα όνειρα του Τραμπ για ένα Νόμπελ Ειρήνης αλλά και για μια Γάζα-θέρετρο. Το τέλος όμως του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται στον Τραμπ ως μια υπόθεση- ίσως και υπαρξιακή- που αφορά την Ευρώπη και όλο και λιγότερο τις ΗΠΑ», λέει χαρακτηριστικά το Gzero Media.

Μπροστά σε αυτές τις μεταβαλλόμενες δυναμικές, υπάρχει μια αρχή που έρχεται στο προσκήνιο: τα συμφέροντα των ΗΠΑ συρρικνώνονται. Έτσι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πρόθυμη να συνεχίσει να παρέχει οικονομικούς και σημαντικούς πόρους στην Ουκρανία, αλλά αυτοί δεν θα πληρώνονται από τις ΗΠΑ.