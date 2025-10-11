«Μην ψηφίσετε τον πατέρα μου»: Ο γηραιότερος αρχηγός κράτους στον κόσμο θέλει να κυβερνήσει μέχρι τα 99

Ο Πολ Μπιγιά είναι σήμερα ο γηραιότερος εν ενεργεία αρχηγός κράτους στον κόσμο. Έχοντας φτάσει στα 92, ο πρόεδρος του Καμερούν, αψηφώντας τις κριτικές- και μάλλον και την φύση- θέλει κι άλλο: να κυβερνήσει μέχρι την ηλικία των 99 ετών.

Ξεκινώντας την προεκλογική του εκστρατεία, καθώς επιδιώκει την όγδοη θητεία του, δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ανοικοδομήσει τις υποδομές.

Ο Μπιγιά βρίσκεται στην εξουσία από το 1982 αλλά μεγάλο μέρος των 43 χρόνων της διακυβέρνησής του πραγματοποιήθηκε με διατάγματα από το εξωτερικό, όπου βρισκόταν, με αποτέλεσμα να έχει γίνει γνωστός ως ο «πρόεδρος του ξενοδοχείου InterContinental». Ενόψει των γενικών εκλογών της Κυριακής, διεξάγει την προεκλογική του εκστρατεία εξ αποστάσεως από τη μόνιμη σουίτα του σε ξενοδοχείο στη Γενεύη.

Γι’ αυτό και ελάχιστοι από τους 30 εκατομμύρια νέους της χώρας μπορούν να θυμηθούν τη ζωή πριν από τον 92χρονο πρόεδρο που κυβέρνησε το Καμερούν για τέσσερις δεκαετίες με πολλές κατηγορίες για διαφθορά, καταστολή και οικονομική παρακμή. Η 27χρονη κόρη του, Μπρέντα, σίγουρα δεν μπορεί. Θέλει όμως να διεκδικήσει ένα μέλλον χωρίς τον πατέρα της στο «τιμόνι».

Η απουσία του Μπιγιά από την προεκλογική εκστρατεία αποτελεί ένδειξη αυτοπεποίθησης, η οποία ενδεχομένως είναι βάσιμη. Η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και ο σημαντικότερος αντίπαλός του, ο 71χρονος Μορίς Κάμτο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα.

Πλέον, ωστόσο, κάτι έχει αλλάξει. Η κόρη του Μπρέντα, γνωστή για τον πολυτελή τρόπο ζωής της που πλάσαρε στα social media, σόκαρε το Καμερούν στρεφόμενη εναντίον του πατέρα που είχε χρηματοδοτήσει αυτό τον τρόπο ζωής.

«Μην ψηφίσετε τον Πολ Μπιγιά — όχι εξαιτίας μου, αλλά επειδή έχει κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν», δήλωσε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok. «Ελπίζω να έχουμε έναν άλλο πρόεδρο», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι απαρνείται την οικογένειά της και την οικονομική τους υποστήριξη.

Η διακυβέρνηση Μπιγιά

Ο οργανισμός Διεθνής Διαφάνεια κατατάσσει την κυβέρνηση Μπιγιά ως μία από τις πιο διεφθαρμένες στον κόσμο.

Παρά τους πόρους της – πετρέλαιο, ξυλεία και εύφορη γεωργική γη – η διαφθορά και η κακοδιαχείριση έχουν αφήσει τον μέσο πολίτη της χώρας να ζει με λιγότερα από 5 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από ό,τι ήταν το 1986 – τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της διακυβέρνησής του.

Έκτοτε, έχει κερδίσει εύκολα κάθε εκλογική αναμέτρηση, συχνά κερδίζοντας με ποσοστά άνω του 70% των ψήφων. Οι περιορισμοί στα όρια θητείας καταργήθηκαν το 2008, με τον ίδιο να εισέρχεται στις τάξεις των «αιώνιων προέδρων» της Αφρικής.