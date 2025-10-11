Σφοδρές βροχοπτώσεις στο Μεξικό – Τουλάχιστον 23 νεκροί

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο Μεξικό λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα από την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την Πολιτική προστασία του Μεξικού, την Παρασκευή σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις στις 31 από τις 32 πολιτείες, με τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο να είναι η Βερακρούζ στα ανατολικά, το Κερετάρο και το Ιδάλγο στο κέντρο, και η βορειοκεντρική πολιτεία Σαν Λουίς Ποτόσι.

Στην πολιτεία Ιδάλγο καταγράφτηκαν 16 θάνατοι κι υπέστησαν ζημιές 1.000 κατοικίες. Στην πολιτεία Πουέμπλα (νοτιοανατολικά) οι αρχές έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς, 11 αγνοούμενους και 80.000 πλημμυροπαθείς.

Στην Κερέταρο, οι αρχές έκαναν λόγο για νεκρό παιδί· στη Βερακρούς, έχασε τη ζωή του αστυνομικός.

Μετά από συνάντηση με αξιωματούχους των πολιτειών που πλήττονται και μέλη του υπουργικού συμβουλίου της, η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ σημείωσε μέσω X ότι οι αρχές «εργάζονται για να στηρίξουν τον πληθυσμό, να ανοίξουν ξανά οι δρόμοι και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση».

«Παραμένουμε σε επαγρύπνηση», όπως είπε.

Οι ένοπλες δυνάμεις κλήθηκαν να προσφέρουν υποστήριξη,

Η τροπική καταιγίδα Ρέιμοντ, που κινείται κατά μήκος των μεξικανικών ακτών στον Ειρηνικό, προκαλεί τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Ακολουθεί τον τυφώνα Πρισίλα, που διαλύθηκε αφού ενισχύθηκε στην Κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Στον Κόλπο του Μεξικού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ύφεση πάνω από τη χερσόνησο Γιουκατάν προκάλεσε παράλληλα νεροποντές και καταιγίδες.

Κάθε χρόνο το Μεξικό, ιδίως στις δυτικές και στις ανατολικές παράκτιες περιοχές του, αντιμετωπίζει περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα το διάστημα μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου.