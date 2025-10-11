Logo Image

Γαλλία: Σκληρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τον επαναδιορισμό Λεκορνί – Πρόταση μομφής από Λεπέν και Μελανσόν

Κόσμος

Γαλλία: Σκληρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τον επαναδιορισμό Λεκορνί – Πρόταση μομφής από Λεπέν και Μελανσόν

REUTERS/Stephanie Lecocq

Να «καταψηφίσουν την κυβέρνηση» κάλεσε τα κόμματα ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων

Με μία κίνηση-σοκ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επαναδιόρισε στη θέση του πρωθυπουργού τον Σεμπαστιάν Λεκορνί μετά από την πρόσφατη παραίτησή του τη Δευτέρα, λιγότερο από έναν μήνα μετά τον πρώτο διορισμό του.

Σύσσωμη η Γαλλική αντιπολίτευση καταδικάζει την κίνηση του Μακρόν με την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Λεπέν και την αριστερή «Ανυπότακτη Γαλλία» του Μελανσόν να προμηνύουν προτάσεις μομφής και να δεσμεύονται πως θα ανατρέψουν την «νέα» αυτή κυβέρνηση.

Πρόταση μομφής από την ακροδεξιά

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του πρωθυπουργού Λεκορνί.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζορντάν Μπαρντελά, αναφέρει: «Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, που διορίστηκε από έναν Εμανουέλ Μακρόν πιο απομονωμένο και αποκομμένο από ποτέ στο Ελιζέ, είναι ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και ταπεινωτική για τον γαλλικό λαό. Η Εθνική Συσπείρωση θα καταδικάσει φυσικά άμεσα αυτή την καταδικασμένη συμμαχία, της οποίας ο μοναδικός λόγος ύπαρξης είναι ο φόβος διάλυσης, δηλαδή ο φόβος του λαού».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ερευνητές αντέστρεψαν την Αλτσχάιμερ σε ποντίκια χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια

Ερευνητές αντέστρεψαν την Αλτσχάιμερ σε ποντίκια χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια

Η γαλλική ακροδεξιά δεσμεύτηκε να επιδιώξει άμεσα την ανατροπή της νέας κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία προοπτική».

Και από την Ανυπότακτη Γαλλία

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε ότι με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Τι λένε Σοσιαλιστές και Ρεπουμπλικάνοι

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube