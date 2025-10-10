Ο Μακρόν έκανε ξανά τον Λεκορνί πρωθυπουργό

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επαναδιόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργό της Γαλλίας. Ο Μακρόν δίνει «λευκή επιταγή» στον πρωθυπουργό ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Η επιστροφή Λεκορνί, ήρθε ως έκπληξη, καθώς όπως είχε δηλώσει ο ίδιος στην κρατική τηλεόραση μόλις πριν από δύο ημέρες, δεν «κυνηγούσε τη δουλειά» και ότι «η αποστολή του τελείωσε».

Όπως ανακοίνωσε, σήμερα δέχεται τον επαναδιορισμό του «από καθήκον» και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026. Προτεραιότητα του «νέου» Γάλλου πρωθυπουργού είναι να καταθέσει τον προϋπολογισμό μέχρι την Δευτέρα.

Είπε επίσης ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση Λεκορνί

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως έχω πει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες θα είναι ανοιχτά σε κοινοβουλευτική συζήτηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους·Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν να αποδεσμευτούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·

Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων».

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού τη Δευτέρα.

Η αντίδραση της Γαλλικής ακροδεξιάς

Το μεγάλος κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς δεσμεύτηκε να επιδιώξει άμεσα την ανατροπή της νέας κυβέρνησης Λεκορνί, δηλώνοντας ότι δεν έχει «καμία προοπτική».

Σε ανάρτησή του στο X, ο ηγέτης της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης, Ζορντάν Μπαρντελά, αναφέρει: «Η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί, που διορίστηκε από έναν Εμανουέλ Μακρόν πιο απομονωμένο και αποκομμένο από ποτέ στο Ελιζέ, είναι ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και ταπεινωτική για τον γαλλικό λαό. Η Εθνική Συσπείρωση θα καταδικάσει φυσικά άμεσα αυτή την καταδικασμένη συμμαχία, της οποίας ο μοναδικός λόγος ύπαρξης είναι ο φόβος διάλυσης, δηλαδή ο φόβος του λαού».

Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français. Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun… — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025

Το σχόλιο του Μελανσόν

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν, ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Με κάθε περιστροφή του καρουζέλ, το πομπόν παραμένει στην ίδια θέση. Όσοι υπήρξαν το φόντο αυτής της κωμωδίας μένουν με τον εξευτελισμό. Ο Μακρόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να είναι Μακρόν».