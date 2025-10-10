Τενεσί: Στους 19 οι αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη – «Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω», λέει ο σερίφης για το κτίριο

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να επιβεβαιώσουμε ότι αναζητούμε 19 ψυχές», δήλωσε ο ιδιαίτερα φορτισμένος ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου, αρνούμενος να χρησιμοποιήσει την λέξη «νεκρός».

«Μπορώ να σας πω ότι έχουμε νεκρούς. Δεν θέλω να δώσω έναν αριθμό γι’ αυτό… Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι αναζητούμε 19 άτομα.»

«Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω, έχει χαθεί», ήταν η απάντηση του στην ερώτηση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων

An explosion at a Tennessee military munitions plant left multiple people dead and missing on Friday, authorities said, as secondary blasts forced rescuers to keep their distance from the burning field of debris. pic.twitter.com/5osymmczYx — The Associated Press (@AP) October 10, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες «πριν» και «μετά», καθώς το εργοστάσιο φαίνεται να έχει, στην κυριολεξία, εξαφανιστεί.

A before picture of the munitions plant prior to today’s explosion in Tennessee. https://t.co/qZJHMRTiOY pic.twitter.com/qTQNJ4E5kN — OSINTdefender (@sentdefender) October 10, 2025

Tennessee explosion UPDATES: At least 19 missing and one feared dead after blast

A massive blast has ripped through a building at Accurate Energetic Systems in Tennessee with reports that one person has died, 19 people are missing and many others are in hospital.… pic.twitter.com/3mptLR8wx4 — Chat News Hub (@chatnewshub) October 10, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ