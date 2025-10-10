Logo Image

Τενεσί: Στους 19 οι αγνοούμενοι από την ισχυρή έκρηξη – «Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω», λέει ο σερίφης για το κτίριο

REUTERS/Karen Pulfer Focht

«Έχουμε θανάτους - Δεν θέλω να δώσω ακριβή αριθμό», δήλωσε ο σερίφης Ντέιβις

Στους 19 ανέρχονται οι αγνοούμενοι από την πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να επιβεβαιώσουμε ότι αναζητούμε 19 ψυχές», δήλωσε ο ιδιαίτερα φορτισμένος ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις,  Ντέιβις σε συνέντευξη Τύπου, αρνούμενος να χρησιμοποιήσει την λέξη «νεκρός».

«Μπορώ να σας πω ότι έχουμε νεκρούς. Δεν θέλω να δώσω έναν αριθμό γι’ αυτό… Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι αναζητούμε 19 άτομα.»

«Δεν υπάρχει τίποτα να περιγράψω, έχει χαθεί», ήταν η απάντηση του στην ερώτηση για την κατάσταση των εγκαταστάσεων

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα από τα οκτώ κτίρια της εταιρείας Accurate Energetic Systems, που απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί.

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες «πριν» και «μετά», καθώς το εργοστάσιο φαίνεται να έχει, στην κυριολεξία, εξαφανιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

