Το στοίχημα που προέβλεψε το Νόμπελ Ειρήνης: Ο μυστηριώδης trader που κέρδισε 50.000 δολάρια

Λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ότι το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ένας άγνωστος επενδυτής είχε ήδη «ποντάρει» πάνω της — και βγήκε κερδισμένος κατά 50.000 δολάρια.

Όπως αναφέρει σε εκτενές ρεπορτάζ η Wall Street Journal, η δραστηριότητά του, μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα Polymarket, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το πόσο εκτεθειμένες σε insider trading είναι οι αγορές πρόβλεψης που λειτουργούν σε κρυπτονομισματικό περιβάλλον.

Το στοίχημα του «6741» και το ράλι στις αποδόσεις

Ο άγνωστος χρήστης, με το ψευδώνυμο “6741”, δημιούργησε λογαριασμό στην Polymarket και άρχισε να αγοράζει συμβόλαια υπέρ της Ματσάδο μόλις 12 ώρες πριν την ανακοίνωση του Νόμπελ. Τότε, οι πιθανότητες νίκης της υπολογίζονταν μόλις στο 5%.

Με τις μαζικές του αγορές, οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν στο 70%, παρασύροντας και άλλους επενδυτές που ακολούθησαν το σήμα.

Ανάμεσά τους και ο χρήστης “GayPride”, ο οποίος φέρεται να κέρδισε πάνω από 85.000 δολάρια.

Από το προεδρικό στοίχημα στο Νόμπελ

Η Polymarket, που επιτρέπει στοιχήματα για κάθε λογής γεγονότα — από πολιτικές εκλογές έως αθλητικές διοργανώσεις — έχει αποκτήσει φήμη για την ακρίβεια των προβλέψεών της. Είχε άλλωστε προβλέψει σωστά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Η επιτυχία αυτή προσέλκυσε επενδυτές. Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο όμιλος Intercontinental Exchange (ICE), ιδιοκτήτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε επένδυση ύψους έως και 2 δισ. δολαρίων στην πλατφόρμα, αποτιμώντας την στα 8 δισ. δολάρια.

Insider trading ή απλή διαίσθηση;

Η Polymarket δεν απαγορεύει ρητά τις συναλλαγές με εσωτερική πληροφόρηση, καθώς λειτουργεί εκτός αμερικανικής δικαιοδοσίας και δεν υπόκειται στους κανονισμούς της SEC.

Επισήμως, οι Αμερικανοί πολίτες δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα λόγω συμφωνίας της με την Επιτροπή Συναλλαγών Παραγώγων (CFTC).

Ωστόσο, η εντυπωσιακή χρονική σύμπτωση των στοιχημάτων του “6741” με την ανακοίνωση του Νόμπελ προκάλεσε ερωτήματα για πιθανή διαρροή πληροφορίας από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Ο οικονομολόγος Jason Furman, καθηγητής στο Χάρβαρντ και πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, σχολίασε δηκτικά στο Bluesky: «Πρόσφατα με ρώτησε ένας φοιτητής πόσο συχνό είναι το insider trading στις αγορές πρόβλεψης. Τώρα έχω απάντηση».

Το ανήθικο πλεονέκτημα

Κάποιοι οικονομολόγοι θεωρούν πως η παρουσία “μυημένων” βοηθά τις αγορές πρόβλεψης να γίνονται πιο ακριβείς, καθώς ενσωματώνουν τις πληροφορίες ταχύτερα.

Όμως άλλοι, όπως οι διαχειριστές της Kalshi, μιας αμερικανικής ρυθμισμένης πλατφόρμας, απαγορεύουν αυστηρά το insider trading, θεωρώντας το «ανήθικο και διαβρωτικό» για την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων.

Στην Polymarket, αρκετοί χρήστες έχουν μετατρέψει την παρακολούθηση ύποπτων κινήσεων σε τακτική επένδυσης — «διαβάζοντας» τα δεδομένα συναλλαγών για να εντοπίσουν πιθανές εσωτερικές πληροφορίες.

Ένα déjà vu με… Τέιλορ Σουίφτ

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πλατφόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο τέτοιων υποψιών. Τον Αύγουστο, ένας άλλος χρήστης αγόρασε μαζικά συμβόλαια για το ενδεχόμενο αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ λίγο πριν η pop star τον ανακοινώσει επισήμως.

Το μοτίβο επαναλαμβάνεται — μόνο που αυτή τη φορά, το κέρδος δεν ήταν απλώς ρομαντικό, αλλά απολύτως χρηματικό.

Η νέα εποχή των αγορών πρόβλεψης

Η Polymarket, ιδρυθείσα το 2020, φιλοδοξεί να επανέλθει στην αμερικανική αγορά, έχοντας ήδη εξαγοράσει μια μικρή πλατφόρμα με άδεια CFTC. Το πεδίο είναι τεράστιο: από πολιτικές προβλέψεις μέχρι συμβόλαια για το ποια ομάδα θα κατακτήσει το Super Bowl.

Η ιστορία του “6741” όμως αναδεικνύει το δίλημμα που συνοδεύει αυτή τη νέα οικονομία των δεδομένων: η γραμμή ανάμεσα στην πρόβλεψη και την προνομιακή πληροφόρηση είναι πιο λεπτή από ποτέ.