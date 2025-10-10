Η Λετονία διατάσσει πάνω από 800 Ρώσους πολίτες να φύγουν έως τα μέσα Οκτωβρίου

Η Λετονία διέταξε 841 Ρώσους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, αφού δεν απέδειξαν την επάρκεια τους στη λετονική γλώσσα και δεν υπεβλήθησαν στους υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, η Λετονία τροποποίησε τον ίδιο χρόνο τον Νόμο περί Μετανάστευσης — και τον ενίσχυσε περαιτέρω το 2024 — καθιστώντας τους κανόνες αυστηρότερους για τους Ρώσους υπηκόους που θέλουν να παραμείνουν στη βαλτική χώρα.

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τους Ρώσους πολίτες να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς μακροχρόνιου κατοίκου της ΕΕ, να αποδείξουν γλωσσικές δεξιότητες επιπέδου A2 στη λετονική και να περάσουν ελέγχους ασφαλείας και ιστορικού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025 για να παραμείνουν νόμιμα στη χώρα.

Επιπτώσεις στους Ρώσους κατοίκους

Οι νέοι κανόνες επηρέασαν περίπου 30.000 Ρώσους πολίτες. Ενώ οι περισσότεροι κατάφεραν να συμμορφωθούν, περίπου 2.600 εγκατέλειψαν εθελοντικά τη Λετονία.

Ωστόσο, 841 Ρώσοι πολίτες δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα εγκαίρως. Τώρα τους έχει γνωστοποιηθεί ότι πρέπει να φύγουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου, δήλωσε η Madara Puķe, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων στο Γραφείο Υποθέσεων Υπηκοότητας και Μετανάστευσης της Λετονίας (OCMA), στο POLITICO.

Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνώριζαν τις αλλαγές. «Μόνο όταν δεν τους καταβάλλεται πλέον η σύνταξη συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά», δήλωσε η Maira Roze, επικεφαλής του OCMA, στο πρόγραμμα “De facto” της Λετονικής Τηλεόρασης.

Παράνομη παραμονή και συνέπειες

«Τότε καλούν. Γιατί δεν μου καταβάλλεται η σύνταξή μου; Τους λέμε: Δεν έχετε άδεια παραμονής. Ρωτούν: Πού είναι η άδεια παραμονής μου; Απαντάμε: Πρέπει να συμμορφωθείτε με τον νόμο», είπε.

Η παραμονή στη Λετονία μετά τις 13 Οκτωβρίου για αυτά τα άτομα καθίσταται «παράνομη», δήλωσε η Puķe σε γραπτή της απάντηση, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες θα ανακληθεί.

Η επίμονη μη συμμόρφωση χωρίς δικαιολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναγκαστική απέλαση από τη Φρουρά Συνόρων του Κράτους.

Ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας

Υπήρξαν πιο πρόσφατες κινήσεις για ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας στη Λετονία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Μόσχα.

Τον Μάιο, η Υπουργός Εξωτερικών Baiba Braže κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να σταματήσουν την έκδοση θεωρήσεων σε Ρώσους πολίτες, επικαλούμενη ζητήματα ασφαλείας.

Τον Ιούνιο, το κοινοβούλιο απαγόρευσε σε Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες να εργάζονται σε κρίσιμες υποδομές και να αγοράζουν ακίνητα στη Λετονία.

Με πληροφορίες από POLITICO