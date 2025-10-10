Μαρόκο: Ο βασιλιάς της χώρας ζητά ταχείες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αγροτική ανάπτυξη

Ο Βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ΄ του Μαρόκου ζήτησε την Παρασκευή την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις ορεινές και τις οατικές περιοχές.

Ο Βασιλιάς έκανε την έκκληση σε ομιλία του κατά την έναρξη του κοινοβουλίου της χώρας, μια εβδομάδα μετά τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία των νέων που απαιτούσαν καλύτερη υγεία, εκπαίδευση και τερματισμό της διαφθοράς.

Το Μαρόκο είναι μια συνταγματική μοναρχία όπου ο Βασιλιάς καθορίζει την κύρια πολιτική κατεύθυνση που εφαρμόζεται από μια εκλεγμένη κυβέρνηση.

Ο Βασιλιάς δεν απευθύνθηκε άμεσα στους νεαρούς διαδηλωτές, αλλά είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ασυνέπειες ή ανταγωνισμός μεταξύ των εθνικών εμβληματικών έργων της χώρας και των κοινωνικών προγραμμάτων.

Προέτρεψε για «ταχύτερο ρυθμό υλοποίησης και ισχυρότερες επιπτώσεις από την επόμενη γενιά προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης», τα οποία είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να προετοιμάσει τον Ιούλιο. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους και «απτή πρόοδο στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και τοπικές πολιτικές αποκατάστασης», είπε.

Οι οικονομικοί δείκτες

Το ποσοστό ανεργίας στο Μαρόκο ανέρχεται στο 12,8%, με την ανεργία των νέων να φτάνει το 35,8% και το 19% μεταξύ των αποφοίτων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Είπε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις «πιο εύθραυστες περιοχές», όπως τα βουνά.

Ενώ το επίπεδο φτώχειας έχει μειωθεί στο Μαρόκο από 11,9% το 2014 σε 6,8% το 2024, οι ορεινές και οι οάσεις περιοχές εμφανίζουν επίπεδα φτώχειας άνω του μέσου όρου, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας, τα οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα και οι ζωτικές υποδομές συγκεντρώνονται στα βορειοδυτικά, αφήνοντας την υπόλοιπη χώρα να εξαρτάται από τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό. Χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθηκαν στη λεωφόρο που οδηγεί στο κοινοβούλιο για να υποδεχτούν τον βασιλιά Μωάμεθ ΣΤ΄, ο οποίος φορούσε παραδοσιακή ενδυμασία και συνοδευόταν από τον αδελφό του και τον γιο του, τον διάδοχο του θρόνου.

Στην ίδια πλατεία μπροστά από το Κοινοβούλιο, μόνο δεκάδες άτομα διαδήλωσαν το βράδυ της Πέμπτης, σε απάντηση σε κάλεσμα της εκδοχής διαμαρτυρίας της Γενιάς Ζ της χώρας, μιας ομάδας χωρίς αρχηγό γνωστής ως GenZ 212.

Η ομάδα δήλωσε στον διακομιστή ”Discord” ότι θα αναστείλει τις διαμαρτυρίες της την Παρασκευή από σεβασμό προς τον Βασιλιά.

Πηγή: Reuters