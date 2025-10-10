Logo Image

Μαρίν Λε Πεν για συνάντηση στο Ελιζέ: Φοβούνται τις εκλογές, είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν με κάθε κόστος

Κόσμος

REUTERS/Stephanie Lecocq

«Πυρά» κατά του Γάλλου προέδρου και των κομμάτων που συμμετείχαν στη συνάντηση

«Φοβούνται τις εκλογές, είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν με κάθε κόστος. Είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα πάντα, ειδικά για να αποφύγουν την τιμωρία των ψηφοφόρων», δήλωσε η Μαρίν Λε Πεν στο X, μετά τη συνάντηση που διοργάνωσε στο Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού στη γαλλική Εθνοσυνέλευση δήλωσε ότι παρακολουθούσε «ένα οδυνηρό, απελπισμένο και αξιολύπητο θέαμα» από «πολιτικά κινήματα που θέλουν να αποφύγουν τις εκλογές με κάθε κόστος».

