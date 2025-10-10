Γάζα: Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα μετά την εκεχειρία

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της περιοχής από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, την Παρασκευή.

«Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στο βόρειο τμήμα της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδουν τα πρακτορεία.

Κάμερες έχουν απαθανατίσει συγκινητικές στιγμές επανένωσης των Παλαιστινίων με τις οικογένειές τους που επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.