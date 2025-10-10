Γάζα: Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα μετά την εκεχειρία

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της περιοχής από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, την Παρασκευή.
«Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στο βόρειο τμήμα της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς.
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδουν τα πρακτορεία.
Thousands of displaced Palestinians started streaming back towards their abandoned homes after a ceasefire between Israel and Hamas went into effect and Israeli troops began pulling back from parts of Gaza https://t.co/JC4asCJuEO pic.twitter.com/yAjLPALmU0
Κάμερες έχουν απαθανατίσει συγκινητικές στιγμές επανένωσης των Παλαιστινίων με τις οικογένειές τους που επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.
HEARTBREAKING: Tears streamed down the faces of two Palestinian twins as they were finally reunited after a year of forced separation amid the Israeli genocide in Gaza. pic.twitter.com/bMwzvK7bzE
