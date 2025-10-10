Logo Image

Γάζα: Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα μετά την εκεχειρία

Κόσμος

REUTERS/Mahmoud Issa

Για περίπου 200.000 κάνει λόγο η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Λωρίδας

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της περιοχής από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, την Παρασκευή.

REUTERS/Mahmoud Issa

«Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν σήμερα στο βόρειο τμήμα της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί υπό την αρχή της Χαμάς.

REUTERS/Mahmoud Issa

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που μεταδίδουν τα πρακτορεία.

Κάμερες έχουν απαθανατίσει συγκινητικές στιγμές επανένωσης των Παλαιστινίων με τις οικογένειές τους που επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

