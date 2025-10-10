Le Figaro: Το κόμμα του Εντουάρ Φιλίπ απειλεί να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ακόμη και αν ηγηθεί ένας Μακρονιστής

Επιστρέφοντας από τη συνάντηση στο Ελιζέ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τους ηγέτες των κομμάτων, ο Εντουάρ Φιλίπ συγκάλεσε το πολιτικό γραφείο του κόμματός του «Ορίζοντες» το βράδυ της Παρασκευής.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρόταση του αρχηγού του κράτους να αναβληθεί η εφαρμογή του ορίου ηλικίας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ως εκ τούτου, το κόμμα του δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη μελλοντική κυβέρνηση, ακόμη και αν επικεφαλής της είναι ξανά ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ή κάποια άλλη προσωπικότητα από το «στρατόπεδο» του Μακρόν.

Αυτό προμηνύει μια πιθανή ρήξη για το κόμμα του Φιλίπ, το οποίο είναι μέλος του προεδρικού συνασπισμού από τη δημιουργία του το 2021.

«Το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, θα δούμε. Εξαρτάται από τις συζητήσεις που θα ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός», εξήγησαν συνεργάτες του στη Le Figaro. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον εκπρόσωπο του κόμματος Αρνό Περικαρ: ανάλογα με τις παραχωρήσεις που θα γίνουν προς την αριστερά, «δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμμετάσχουμε στην κυβέρνηση. Υπάρχει ευρεία συναίνεση στο πολιτικό γραφείο γύρω από την υποστήριξη χωρίς συμμετοχή. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός». Στην υπό παραίτηση κυβέρνηση, το κόμμα «Ορίζοντες» έχει μια υπουργό, τη Ναγιμά Μουτσού, υπεύθυνη για τον Μετασχηματισμό και τη Δημόσια Διοίκηση.

«Να παραιτηθεί» ο Μακρόν

Αντίθετος σε μια ακόμη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ο Εντουάρ Φιλίπ προκάλεσε αναταραχή την Τρίτη προτείνοντας στον Εμανουέλ Μακρόν να δρομολογήσει την παραίτησή του. «Πρέπει να βγούμε από αυτήν την κρίση, η οποία έχει γίνει κρίση εξουσίας και συνέχειας του κράτους», δήλωσε. «Είναι προς το συμφέρον της Γαλλίας», πρόσθεσε.

Πηγή: Le Figaro