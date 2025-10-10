Χαμάς: «Όχι» στην επιλογή Μπλερ για τη Γάζα – «Συνυπεύθυνος» για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξέφρασε έντονη αντίθεση στην πιθανότητα να ανατεθεί στον Τόνι Μπλερ οποιαδήποτε μελλοντική αποστολή που να σχετίζεται με τη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι τόσο η ίδια, όσο και οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να θεωρούν τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό συνυπεύθυνο για τις παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, λόγω του ρόλου του στους πολέμους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

«Δυστυχώς, οι Παλαιστίνιοι, όπως και οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι γενικότερα — και πιθανότατα πολλοί άλλοι σε όλο τον κόσμο — έχουμε αρνητικές αναμνήσεις από τη δράση του», σχολίασε.

Στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου προβλέπεται ότι ο Μπλερ θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα διεθνές εποπτικό σχήμα, πιθανότατα υπό τη μορφή Συμβουλίου ή Επιτροπής Ειρήνης, που θα λειτουργεί βάσει πλάνων εγκεκριμένων από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Το όργανο αυτό θα διαθέτει τον κύριο λόγο στη λήψη αποφάσεων, επιβλέποντας μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική διοίκηση υπεύθυνη για τις καθημερινές λειτουργίες και αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Με πληροφορίες από SkyNews