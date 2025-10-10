Axios: Ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής για τη Γάζα με αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παραστεί σε μια σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών με επίκεντρο τη Γάζα κατά την επίσκεψή του στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η σύνοδος κορυφής, που διοργανώνεται από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, φέρεται να στοχεύει στην οικοδόμηση διεθνούς υποστήριξης για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για κρίσιμα ζητήματα όπως η μεταπολεμική διακυβέρνηση, η ασφάλεια και η ανοικοδόμηση.

Ποιοι ηγέτες ή υπουργοί Εξωτερικών θα συμμετάσχουν – Απών ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν προσκληθεί ηγέτες ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα ΗΑΕ, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αναμένεται να παραστεί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Axios.

Η σύνοδος κορυφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ την Τρίτη το πρωί, αν και πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να μετατεθεί για τη Δευτέρα.

Στο Ισραήλ τη Δευτέρα ο Τραμπ

Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί, να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ και να συναντηθεί με οικογένειες ομήρων. Το ίδιο βράδυ, θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σίσι και να συμμετάσχει σε τελετή υπογραφής με τους τρεις εγγυητές της συμφωνίας για τη Γάζα: την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής στο Axios, αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές.