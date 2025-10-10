Logo Image

Έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στο Τενεσί: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Οι πρώτες πληροφορίες

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη το πρωί της Παρασκευής στο Τενεσί των ΗΠΑ σε μια στρατιωτική εταιρεία εκρηκτικών, σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η έκρηξη στην Accurate Energetic Systems στο McEwen, περίπου 80 χλμ. δυτικά του Νάσβιλ, σημειώθηκε στις 7:45 π.μ. τοπική ώρα (15:45 ώρα Ελλάδος), δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις.

«Έχουμε αρκετούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή που αγνοούνται», είπε. «Έχουμε μερικούς που είναι νεκροί».

Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές ή την εταιρεία δεν ήταν άμεσα επιτυχείς.

Μαρτυρίες κατοίκων

Οι κάτοικοι που ζουν κοντά στις εγκαταστάσεις λένε ότι ένιωσαν τον αντίκτυπο της έκρηξης.

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», δήλωσε τηλεφωνικά στο Associated Press ο Γκέντρι Στόβερ. «Μένω πολύ κοντά στο Accurate και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι έπρεπε να ήταν αυτό».

Η Accurate Energetic Systems ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς.

Η σελίδα της εταιρείας στο Facebook αναφέρει ότι κατασκευάζει «διάφορες συνθέσεις υψηλής εκρηκτικής ικανότητας και εξειδικευμένα προϊόντα για τις αγορές του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και των βιομηχανικών αγορών των ΗΠΑ».

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Hickman ζητά από όλους να αποφεύγουν την περιοχή καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κάνουν τη δουλειά τους.

Πηγή: Reuters, CNN 

