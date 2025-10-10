Η Δανία θα ενισχύσει την άμυνα της Αρκτικής κατά 4,26 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι η Δανία θα δαπανήσει 27,4 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (4,26 δισεκατομμύρια δολάρια) για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική.

Με αυτή την κίνηση η Δανία θα επιδιώξει να αποκρούσει την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμυντικές δυνατότητες της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ λέει ότι θέλει να αποκτήσει τον έλεγχο της κυρίαρχης δανικής επικράτειας, υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για τον αμερικανικό στρατό και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς η συντομότερη διαδρομή από την Ευρώπη προς τη Βόρεια Αμερική περνάει από το νησί.

Οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Γροιλανδίας έχουν αποκλείσει και οι δύο το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν το τεράστιο, πλούσιο σε πόρους νησί στον έλεγχο των ΗΠΑ, αν και η Δανία έχει παραδεχτεί ότι παραμελεί τις στρατιωτικές δυνατότητες της περιοχής.

Αγορά 16 επιπλέον F-35

Η Δανία θα επενδύσει επίσης σε 16 επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη F-35, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν σε δημοσιογράφους ξεχωριστά την Παρασκευή.

Πηγή: Reuters