Γκουτέρες: Το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο, «φόρος τιμής» σε όσους αγωνίζονται για τα πολιτικά δικαιώματα

Κόσμος

REUTERS/Alet Pretorius

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «υπέρμαχο της δημοκρατίας».

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αποτελεί «φόρο τιμής» σε όλους όσους αγωνίζονται για τη δημοκρατία.

Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στη νέα κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Σε μια εποχή που η δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούνται παγκοσμίως, το σημερινό βραβείο αποτελεί φόρο τιμής σε όλους όσους εργάζονται για την προστασία των πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γκουτέρες, αποκαλώντας τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «υπέρμαχο της δημοκρατίας».

