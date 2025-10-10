Γκουτέρες: Το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο, «φόρος τιμής» σε όσους αγωνίζονται για τα πολιτικά δικαιώματα

Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αποτελεί «φόρο τιμής» σε όλους όσους αγωνίζονται για τη δημοκρατία.

Αυτό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στη νέα κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

«Σε μια εποχή που η δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούνται παγκοσμίως, το σημερινό βραβείο αποτελεί φόρο τιμής σε όλους όσους εργάζονται για την προστασία των πολιτικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γκουτέρες, αποκαλώντας τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο «υπέρμαχο της δημοκρατίας».