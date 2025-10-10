Logo Image

Η Δανία θα αγοράσει 16 ακόμη μαχητικά αεροσκάφη F-35 αμερικανικής κατασκευής

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης των αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών με ευρωπαϊκές εναλλακτικές

Η Δανία θα αγοράσει άλλα 16 μαχητικά αεροσκάφη F-35, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, δύο εβδομάδες αφότου άγνωστα drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της σκανδιναβικής χώρας.

Η ανακοίνωση της αγοράς, ωστόσο, έρχεται καθώς οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης των αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών με ευρωπαϊκές εναλλακτικές.

«Έχουμε καταλήξει σε πολιτική συμφωνία για την απόκτηση 16 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών F-35… έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα λειτουργικά μαχητικά αεροσκάφη στο μέλλον», δήλωσε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόες Λουντ Πουλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

