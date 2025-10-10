Logo Image

Γαλλία: Οι Σοσιαλιστές «δεν εγγυώνται» ότι δεν θα καταψηφίσουν την επόμενη κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον Ολιβιέ Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «δεν είναι έτοιμος» να επιλέξει νέο πρωθυπουργό από την Αριστερά ανέφερε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ σημειώνοντας ότι και ο ίδιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το κόμμα του δεν θα καταψηφίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Άλλη μια πτώση της κυβέρνησης θα αύξαινε την πιθανότητα να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ένα σενάριο που πιστεύεται ότι θα ωφελούσε κατά κύριο λόγο την ακροδεξιά.

«Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν φοβόμαστε» είπε ο Φορ στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση του προέδρου με τους ηγέτες των κομμάτων.

Σύμφωνα με τον Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με την οποία θα αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα.

