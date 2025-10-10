Logo Image

Η ομάδα E3 καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υποστηρίξει το σχέδιο για τη Γάζα

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας κάλεσαν την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να δώσει την «πλήρη υποστήριξή» του στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συμφωνούμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να δώσει την πλήρη υποστήριξή του στο σχέδιο και να υποστηρίξει την εφαρμογή του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η λεγόμενη ομάδα εθνών E3, καθώς τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός και το Ισραήλ άρχισε να αποσύρει τα στρατεύματα από τη Γάζα.

