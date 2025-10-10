Γαλλία: Οι ηγέτες των κομμάτων δεν αναμένουν ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι από την Αριστερά – «Όχι» Μακρόν σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης

Ο ηγέτης της κεντρώας κοινοβουλευτικής ομάδας LIOT Λοράν Πανιφού δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων ωρών, μετά τη συνάντηση που είχε στο Ελιζέ με τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων.

Ο Πανιφού αποκόμισε την εντύπωση ότι «ο Μακρόν δεν σχεδιάζει να διαλύσει το κοινοβούλιο». Όπως είπε στους δημοσιογράφους, το βασικό θέμα της συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η Μαρίν Τοντελιέ, των Οικολόγων, είπε ότι «φεύγουμε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν θα προέρχεται από το στρατόπεδό μας», δηλαδή την Αριστερά.

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, ο Μακρόν είπε στους ηγέτες των κομμάτων ότι είναι έτοιμος να καθυστερήσει περαιτέρω, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2027, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αλλά «αυτό δεν είναι αρκετό».

Ο Φαμπιάν Ρουσέ, του Κομμουνιστικού κόμματος, είπε ότι ο Μακρόν αναμένεται να κάνει δηλώσεις εντός των επόμενων ωρών.

Πηγή: ΑΜΠΕ