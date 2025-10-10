Γουίτκοφ από το Τείχος των Δακρύων: Οι όμηροι «ελπίζουμε να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα»

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ επισκέπτονται το Τείχος των Δακρύων στην Ιερουσαλήμ.

Στο τείχος, τον ιερότερο τόπο στον Ιουδαϊσμό, ο Γουίτκοφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «πολύ χαρούμενος» για την πρόσφατα υπογεγραμμένη εκεχειρία στη Γάζα, την οποία βοήθησε να επιτευχθεί για τον πρόεδρο Τραμπ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι όμηροι ελπίζουμε να απελευθερωθούν τη Δευτέρα», είπε, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξει ειρήνη και θα σωθούν πολλές ζωές».

Η εκεχειρία και η μετάβαση Τραμπ στο Ισραήλ

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Ισραήλ την Πέμπτη, μια ημέρα αφότου βοήθησαν στην εξασφάλιση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Τραμπ πρόκειται να συναντήσει τους δύο βασικούς απεσταλμένους του και την κόρη του στο Ισραήλ τη Δευτέρα το πρωί και να απευθυνθεί στην Κνεσέτ πριν αναχωρήσει την ίδια ημέρα για μια επίσκεψη «εντός και εκτός», επιβεβαίωσαν σήμερα αξιωματούχοι, εν μέσω της προθεσμίας που έχει λήξει για τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την οποία βοήθησε να εξασφαλίσει.

Πηγή: Times of Israel